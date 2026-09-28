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Без паспорта, но с Wi-Fi из космоса: как мы будем ездить из Москвы в Петербург на скорости 400 км/ч

Опубликовано: 28 сентября 2026 23:34
 Проверено редакцией
Без паспорта, но с Wi-Fi из космоса: как мы будем ездить из Москвы в Петербург на скорости 400 км/ч
Без паспорта, но с Wi-Fi из космоса: как мы будем ездить из Москвы в Петербург на скорости 400 км/ч
фото: Городовой.ру
В поездах ВСМ будет использована гибридная модель связи.

Скоро добраться из Москвы в Санкт-Петербург можно будет всего за два с небольшой небольшим часа. Но высокая скорость — далеко не единственная фишка будущей магистрали.

Интернет без сбоев на скорости почти 400 км/ч

Главная беда всех поездах сегодня — пропадающая связь.

В лесу или на перегонах фильм зависает, а рабочие звонки сбрасываются. В новых поездах эту проблему решат с помощью гибридной сети, рассказал "Вестям" рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Связь будет работать одновременно от двух источников:

  • Низкоорбитальные спутники. Они ловят сигнал из космоса там, где нет мобильных вышек.
  • Модернизированные станции на земле. Их сделают мощнее обычных, чтобы они успевали передавать данные быстро идущему составу.

В результате интернет в поезде станет таким же быстрым и стабильным, как дома или в офисе.

Вход по биометрии: без билетов и паспортов

Бумажные билеты, паспорта и долгие проверки перед посадкой уходят в прошлое. На новой трассе «Москва — Санкт-Петербург» задействуют биометрию — распознавание по лицу, рассказывал ИС "Вести" министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Зачем это нужно:

  1. Никаких очередей. Умная система сама узнает пассажира на входе, сверят данные и пропустит на платформу.
  2. Бесшовный маршрут. Дорогу планируют сделать удобной «от двери до двери». Пассажир сможет легко пересесть с городского транспорта на поезд, не тратя время на досмотры.

Технологию уже тестируют. В ближайшие два-три года она будет работать в опытно-экспериментальном режиме, после чего её внедрят повсеместно.

Когда ждем запуск?

Строительство Высокоскоростной магистрали уже идет. Полноценно запустить движение между столицами планируют к 2028 году.

Специально для этой трассы в России разрабатывают собственный поезд. Он сможет разгоняться до 400 км/ч, а время в пути между Москвой и Петербургом составит всего 2 часа 15 минут.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Сапсан» готовит трассу для поездов ВСМ.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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