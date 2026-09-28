Без паспорта, но с Wi-Fi из космоса: как мы будем ездить из Москвы в Петербург на скорости 400 км/ч

Скоро добраться из Москвы в Санкт-Петербург можно будет всего за два с небольшой небольшим часа. Но высокая скорость — далеко не единственная фишка будущей магистрали.
Интернет без сбоев на скорости почти 400 км/ч
Главная беда всех поездах сегодня — пропадающая связь.
В лесу или на перегонах фильм зависает, а рабочие звонки сбрасываются. В новых поездах эту проблему решат с помощью гибридной сети, рассказал "Вестям" рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
Связь будет работать одновременно от двух источников:
- Низкоорбитальные спутники. Они ловят сигнал из космоса там, где нет мобильных вышек.
- Модернизированные станции на земле. Их сделают мощнее обычных, чтобы они успевали передавать данные быстро идущему составу.
В результате интернет в поезде станет таким же быстрым и стабильным, как дома или в офисе.
Вход по биометрии: без билетов и паспортов
Бумажные билеты, паспорта и долгие проверки перед посадкой уходят в прошлое. На новой трассе «Москва — Санкт-Петербург» задействуют биометрию — распознавание по лицу, рассказывал ИС "Вести" министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Зачем это нужно:
- Никаких очередей. Умная система сама узнает пассажира на входе, сверят данные и пропустит на платформу.
- Бесшовный маршрут. Дорогу планируют сделать удобной «от двери до двери». Пассажир сможет легко пересесть с городского транспорта на поезд, не тратя время на досмотры.
Технологию уже тестируют. В ближайшие два-три года она будет работать в опытно-экспериментальном режиме, после чего её внедрят повсеместно.
Когда ждем запуск?
Строительство Высокоскоростной магистрали уже идет. Полноценно запустить движение между столицами планируют к 2028 году.
Специально для этой трассы в России разрабатывают собственный поезд. Он сможет разгоняться до 400 км/ч, а время в пути между Москвой и Петербургом составит всего 2 часа 15 минут.
Ранее «Городовой» рассказывал, что «Сапсан» готовит трассу для поездов ВСМ.