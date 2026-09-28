Без паспорта, но с Wi-Fi из космоса: как мы будем ездить из Москвы в Петербург на скорости 400 км/ч

В поездах ВСМ будет использована гибридная модель связи.

Скоро добраться из Москвы в Санкт-Петербург можно будет всего за два с небольшой небольшим часа. Но высокая скорость — далеко не единственная фишка будущей магистрали.

Интернет без сбоев на скорости почти 400 км/ч

Главная беда всех поездах сегодня — пропадающая связь.

В лесу или на перегонах фильм зависает, а рабочие звонки сбрасываются. В новых поездах эту проблему решат с помощью гибридной сети, рассказал "Вестям" рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Связь будет работать одновременно от двух источников:

Низкоорбитальные спутники. Они ловят сигнал из космоса там, где нет мобильных вышек.

Они ловят сигнал из космоса там, где нет мобильных вышек. Модернизированные станции на земле. Их сделают мощнее обычных, чтобы они успевали передавать данные быстро идущему составу.

В результате интернет в поезде станет таким же быстрым и стабильным, как дома или в офисе.

Вход по биометрии: без билетов и паспортов

Бумажные билеты, паспорта и долгие проверки перед посадкой уходят в прошлое. На новой трассе «Москва — Санкт-Петербург» задействуют биометрию — распознавание по лицу, рассказывал ИС "Вести" министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Зачем это нужно:

Никаких очередей. Умная система сама узнает пассажира на входе, сверят данные и пропустит на платформу. Бесшовный маршрут. Дорогу планируют сделать удобной «от двери до двери». Пассажир сможет легко пересесть с городского транспорта на поезд, не тратя время на досмотры.

Технологию уже тестируют. В ближайшие два-три года она будет работать в опытно-экспериментальном режиме, после чего её внедрят повсеместно.

Когда ждем запуск?

Строительство Высокоскоростной магистрали уже идет. Полноценно запустить движение между столицами планируют к 2028 году.

Специально для этой трассы в России разрабатывают собственный поезд. Он сможет разгоняться до 400 км/ч, а время в пути между Москвой и Петербургом составит всего 2 часа 15 минут.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Сапсан» готовит трассу для поездов ВСМ.