99,8% очистки, но купаться нельзя: кто виноват в загрязнении водоемов Петербурга и что делать

Что предлагают эксперты для решения проблемы загрязнения воды в Петербурге?

К середине лета 2025 года в Санкт-Петербурге не осталось ни одного водоема, пригодного для купания. Такая ситуация повторяется из года в год, несмотря на усилия городских властей и высокий уровень очистки сточных вод.

В то же время в Париже, где более 100 лет купание в Сене было запрещено, городские пляжи вновь открылись и пользуются популярностью.

Можно ли перенять опыт французской столицы и сделать воду в Неве пригодной для отдыха и плавания?

Текущая ситуация с купанием в Петербурге и Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, который еженедельно проверяет качество воды в 24 официальных пляжах Петербурга, на 10 июля 2025 года ни в одном из них вода не соответствует санитарным нормам.

В частности, ни в озерах, ни в реках, ни на Финском заливе купаться нельзя. Для сравнения, год назад подобная ситуация наступила только к концу июля.

В Ленинградской области дела обстоят лучше: купаться разрешено в нескольких озерах — Отрадное, Раздольное, Снетковское, Царицыно, а также в реке Бурная. Всего пробы брались в 20 зонах отдыха.

Почему вода в водоемах Петербурга непригодна для купания?

Роспотребнадзор оценивает воду по санитарно-биологическим, вирусологическим и инфекционным показателям. Заглатывание воды с превышением норм может привести к острым кишечным инфекциям, вирусному гепатиту А и другим болезням.

Вице-губернатор Алексей Корабельников объясняет в беседе с «Фонтанкой»:

«Мы хоть и стараемся минимизировать попадание реагентов и коммунальных сточных вод — у нас 99,8% сточных вод очищается, такого нет нигде в Европе, — но часть рек берут исток в другом регионе, и неизвестно, что попало в реку за пределами Петербурга».

При этом ливневая канализация города уходит в Неву без очистки, что усугубляет ситуацию.

Кроме того, инженерные особенности города мешают естественному очищению водоемов. Как отмечает директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов:

«При строительстве гранитных набережных были уничтожены все мелководья, прибрежная растительность и водоросли, которые помогали Неве самоочищаться. В результате то, что попадает в реку, загрязняет еще и Финский залив».

Он также добавляет, что из-за большого количества асфальта дождевая вода уходит в ливневую канализацию и выбрасывается далеко от водоемов, оставляя их без водного питания.

Можно ли сделать воду пригодной для купания?

Опыт Парижа показывает, что это возможно, но требует огромных затрат и времени. Для подготовки к Олимпийским играм власти Франции вложили 1,4 миллиарда евро в очистку Сены, включая строительство современной станции по очистке ливневых стоков.

В июле 2025 года в Париже открылись три официальные купальные зоны на Сене с понтонами, лестницами, душами и спасателями. Вход в воду ограничен по периметру, а навыки плавания проверяются спасателями. Однако даже там не обошлось без проблем:

«Во время Олимпиады в Париже тренировки и этапы соревнований неоднократно переносились из-за повышенного уровня патогенных бактерий в воде, а некоторые спортсмены жаловались на недомогания, похожие на последствия кишечной инфекции», — отмечают эксперты.

В Петербурге же чиновники пока не могут оценить, какие именно мероприятия и инвестиции потребуются для улучшения качества воды. Сотрудник Роспотребнадзора скептичен:

«По той информации из прессы, что я слышал, все равно там есть небольшое микробное загрязнение, поэтому купаться там тоже не очень можно».

Кто отвечает за качество воды?

В Петербурге отсутствует единое ведомство, ответственное за пригодность воды для купания. Роспотребнадзор контролирует качество воды и исследует пробы, но не занимается очисткой.

За содержание пляжей отвечают районные администрации, а очистные сооружения — Водоканал и комитет по энергетике. Комитет по природопользованию выполняет дноочистку и уборку водоемов, но не несет ответственности за конечное качество воды.

Перспективы и рекомендации

Александр Карпов предлагает следующие меры для улучшения ситуации:

Переложить инженерные коммуникации и разделить ливневую канализацию на «чистую» (с крыш) и «грязную» (с улиц), чтобы направлять чистую воду в водоемы, а загрязненную — тщательно очищать.

Построить очистные сооружения на всем водосборе Ладожского озера, что потребует значительных финансовых вложений.

Эксперт считает, что наиболее реалистично создать зоны для купания в верхнем течении Невы — в Колпинском и Невском районах, где качество воды лучше. Но отсутствие инфраструктуры и подтверждения пригодности воды создают замкнутый круг.