Зуд купальщиков: грозит ли церкариоз петербуржцам и как от него защититься

Симптомы и диагностика опасного дерматита, который можно получить в воде.

Начало купального сезона обернулось неприятным сюрпризом для десятков россиян — они подхватили церкариоз, или, как его называют в народе, «зуд купальщика».

На личинки, заползающие под кожу, жалуются в нескольких регионах. Грозит ли такая зараза петербуржцам?

«Зуд купальщика»: что это такое?

К.м.н., директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов объяснил порталу «Городовой», что это разновидность дерматита.

«Зуд купальщиков, который так называют в простонародье, на самом деле это циркариоз или шестофаматидный дерматит».

Это паразитарное заболевание, вызванное попаданием под кожу личинок шестосом.

Где можно заразиться?

«Там, где есть пресноводные водоемы, стоячая вода, несоленая, встречается данный возбудитель», — отмечает Викулов.

Это могут быть реки, озера, водохранилища, каналы, особенно в местах с мелководьем и стоячей водой.

В России случаи циркариоза регистрируют не только в Центральном федеральном округе, но и в Северо-Западном регионе, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Риск заражения повышается там, где много водоплавающих птиц, так как трематоды паразитируют в их организмах.

«Соответственно, если купание происходит рядом с плавающими птицами, это увеличивает риски заражения», — подчеркивает врач.

Симптомы и профилактика

Основные симптомы — кожный зуд и красные высыпания. Реже могут быть повышение температуры, кашель, головокружение.

Чтобы избежать заражения, следует избегать купания в водоемах с обильной растительностью.

«…потому как в растениях могут быть моллюски и чаще встречаются эти личинки», — поясняет Викулов.

После купания рекомендуется обтереться сухим полотенцем, сменить мокрую одежду и принять душ. При сильном беспокойстве — обратиться за медицинской помощью.