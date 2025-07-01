Паранормальный Петербург: где в Северной столице найти портал в другое измерение

Город не отпускает прошлое, поэтому он становится таким притягательным для мистических историй.

Санкт-Петербург — город с богатой историей и не менее богатым фольклором. Среди множества легенд и мистических историй особое место занимает дом с ротондой на Гороховой улице, а также другие страшные и загадочные истории.

Расскажем о самых интересных из них.

Проклятие Обводного канала: место, где не хочется задерживаться

Обводный канал давно считается одним из самых мрачных уголков Петербурга. В 1923 году здесь нашли древние плиты с человеческими останками.

Местные жители рассказывали, что в темных водах канала слышны странные голоса, которые будто зовут на дно. Неудивительно, что канал там люди будто теряют рассудок и падают в воду.

Такое ощущение, что это место проклято или наделено какой-то злой силой.

Призраки императоров: Павел I и Медный всадник

В Петербурге много легенд о призраках, но самый известный — это призрак императора Павла I. Говорят, что он появляется в Михайловском замке с горящей свечой в руке, словно ищет покоя.

Есть легенда, которая гласит, что при жизни Павел видел призрак Петра I. Он предупреждал своего потомка о скорой смерти.

А у памятника «Медный всадник» тоже есть своя мистическая история: по ночам Петр будто оживает и скачет по городу, охраняя столицу.

Ротонда на Гороховой: парадная в иные миры

Дом с ротондой на Гороховой — одно из самых загадочных и мистических мест Петербурга. Построенный в конце XVIII века для богатого заводчика Саввы Яковлева, он долгое время менял владельцев и назначение.

Ротонда появилась только в середине XIX века, когда в доме сделали колонную лестницу с шестью колоннами, расположенными по кругу. Эта парадная стала центром множества легенд, передает Окно в Россию.

Считается, что ротонда — это не просто красивая архитектурная деталь, а портал в другие миры. Якобы в подвале дома можно выйти в параллельное измерение.

В 70-80-х годах XX века в ротонде собиралась петербургская молодежь — рокеры, панки, хиппи — и именно здесь проходили тайные концерты и встречи. Легенды гласят, что если загадать желание в ротонде, оно обязательно сбудется.

Говорят, что в ротонде до сих пор можно почувствовать особую энергетику — будто стены хранят память о тех, кто здесь собирался, и о мистических событиях, которые происходили.

Зеркало Дракулы: проклятие из Италии

Купец Брусницын в свой особняк на Васильевском острове привез из Италии зеркало, которое когда-то висело в усыпальнице графа Дракулы. По слухам, оно приносило несчастья всем, кто в него смотрелся.

Одна из жертв — внучка богатого купца — погибла при загадочных обстоятельствах. Сейчас зеркало исчезло, и никто не знает, где оно находится, но легенды о его проклятии живы до сих пор.

Призрак Софьи Перовской: белый платок на мосту

Софья Перовская — революционерка, участвовавшая в убийстве императора Александра II. Говорят, что в годовщину этого события, 1 марта, ее призрак появляется на мосту у храма Спаса на Крови.

Она машет белым платком, предупреждая о грядущей беде. Считает, что свидетели ее появления часто падают в воду и погибают, что добавляет мистики и ужаса этой легенде.

Эти легенды — лишь малая часть загадок Петербурга. Город словно живет своей тайной жизнью, где история переплетается с мистикой, а прошлое не отпускает настоящее.

Именно это и делает Санкт-Петербург таким особенным и притягательным для тех, кто любит тайны и приключения.