Ай да Пушкин, ай да петербуржец: где в городе на Неве жил и спускал состояние великий писатель

В Петербурге почти каждый камень помнит Александра Сергеевича. Он учился здесь, писал, влюблялся, спорил и мечтал. А потом — навсегда остался. Мы привыкли к классическим «пушкинским» адресам, но на самом деле география поэта в Петербурге шире, глубже и трогательнее, чем может показаться.

Пушкин — петербуржец с пелёнок

Когда будущему поэту было всего несколько месяцев, его семья переехала на Соляной переулок, 14. В этом доме произошёл случай, о котором Пушкин потом вспоминал с иронией — император Павел I отругал няню Ульяну Яковлеву за то, что не сняла с ребёнка картуз. Это был первый «контакт» будущего классика с властью.

От лицейской скамьи — до первой оды

В Царскосельском лицее на Садовой, 2 Пушкин обрел не только образование, но и верных друзей. Его ритм жизни был строг: занятия с утра до вечера, гимнастика, верховая езда, философия и риторика. А отдых — в Лицейском саду или на Розовом поле Екатерининского парка.

Молодой поэт с Фонтанки и «зелёная лампа»

После лицея Александр переезжает с родителями на Фонтанку, 185. Здесь он пишет первые смелые стихи и «Руслана и Людмилу». А вечерами на Театральной, 8 с друзьями-декабристами зажигает под «Зелёной лампой». Девиз их кружка — «Свет и надежда».

Служба и светская жизнь

На Английской набережной, 32 Пушкин работал в Коллегии иностранных дел, но к чиновничьей доле относился прохладно — чаще бывал в кафе на Невском, 18, где пил кофе и встречался с секундантом Данзасом в день роковой дуэли.

Семейное счастье на Галерной и трагедия на Чёрной речке

С Натальей Гончаровой поэт прожил счастливый год на Галерной, 53, потом семья переехала на Фурштатскую, где родилась дочь Мария. В церкви на Каменноостровском, 83 крестили троих детей. И, по преданию, именно туда Пушкин зашёл помолиться перед дуэлью.

27 января 1837 года он получил смертельное ранение на месте современного адреса Матроса Железняка, 9, а скончался два дня спустя в своей квартире на Мойке, 12. Проститься с ним в церковь на Конюшенной площади пришли десятки тысяч горожан.

Пушкин в Петербурге — это не только памятник у метро или улица в центре. Это дыхание прошлого, которое слышно, если остановиться и вслушаться.