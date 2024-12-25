Городовой / Общество / Как петербуржцам запомнилась последняя встреча с Табаковым: был сам не свой, торопился уехать
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Как петербуржцам запомнилась последняя встреча с Табаковым: был сам не свой, торопился уехать

25 декабря 2024 15:02
Каким петербуржцам запомнилась последняя встреча с Табаковым: был сам не свой, торопился уехать
Как петербуржцам запомнилась последняя встреча с Табаковым: был сам не свой, торопился уехать
Legion-media

В 2025 году исполнится шесть лет со дня смерти артиста.

В конце октября 2016 года Петербург в последний раз встречал великого Олега Табакова. Этот визит оказался не просто очередным гастрольным туром, а событием, оставившим неизгладимый след в сердцах зрителей.

На сцене Александринского театра актер сыграл в спектакле МХТ по пьесам Евгения Шварца в постановке Константина Богомолова. Несмотря на ухудшившееся здоровье, Табаков оставался главным магнетическим центром спектакля, его душой и сердцем.

Игра, полная самоотдачи

Весь спектакль актер провел сидя в кресле. Это было не только частью художественного решения — сидячая поза стала вынужденной мерой из-за его состояния здоровья. Но даже сидя, Олег Павлович буквально жил сценой, полностью отдавая себя зрителям. Каждый жест, каждое слово были наполнены тем самым неподражаемым артистизмом, который стал его визитной карточкой.

После окончания представления на зрителей нахлынула волна эмоций. Актер, как всегда, выложился на полную, но это стоило ему сил. Поклонники, собравшиеся у служебного входа Александринского театра, долго ждали, когда артист выйдет. Лишь спустя время, когда остальные участники труппы уже покинули театр, Олег Табаков, поддерживаемый помощниками, появился на пороге.

Дорога к машине — испытание для мастера

Передвигаться артисту было сложно. К машине его буквально вели под руки, стараясь минимизировать усилия, которые ему приходилось прикладывать. Для Табакова подогнали автомобиль как можно ближе к служебному входу. Поклонники, несмотря на его усталость, надеялись получить автографы, но сил на это у Олега Павловича уже не осталось. Он тихо резюмировал: «Мне некогда», и был таков.

Сев в черный мерседес, он направился в гостиницу, оставив после себя ощущение глубокой печали и восхищения. Это был один из тех моментов, когда зрители понимали, насколько велика сила духа этого артиста. Несмотря на возраст, несмотря на трудности, он до последнего дня оставался предан своему искусству и публике.

Прощальный спектакль: символ преданности сцене

Этот визит в Петербург стал финальной страницей в гастрольной истории Олега Табакова. Его последний спектакль в Северной столице навсегда останется символом самоотдачи и любви к театру. Даже в самый сложный период жизни артист продолжал дарить людям радость своей игры, оставляя неизгладимое впечатление о своей личности и таланте.

Новости по теме
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный 10 января 2025 14:02
Секреты успешного года: петербуржцам объяснили, почему так важно подробно прописывать свои цели Секреты успешного года: петербуржцам объяснили, почему так важно подробно прописывать свои цели 2 января 2025 12:33
Проклятие древних: вот почему Обводный канал стал последним пристанищем отчаявшихся петербуржцев Проклятие древних: вот почему Обводный канал стал последним пристанищем отчаявшихся петербуржцев 1 января 2025 09:01
Последний платеж — не гарантия: как петербуржцам проверить свою кредитную историю Последний платеж — не гарантия: как петербуржцам проверить свою кредитную историю 27 декабря 2024 20:45
В Египте ужас, в Таиланде кошмар: Петербуржцам назвали самые опасные страны для встречи Нового года В Египте ужас, в Таиланде кошмар: Петербуржцам назвали самые опасные страны для встречи Нового года 20 декабря 2024 22:31
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Олег Табаков
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще