Как петербуржцам запомнилась последняя встреча с Табаковым: был сам не свой, торопился уехать

В 2025 году исполнится шесть лет со дня смерти артиста.

В конце октября 2016 года Петербург в последний раз встречал великого Олега Табакова. Этот визит оказался не просто очередным гастрольным туром, а событием, оставившим неизгладимый след в сердцах зрителей.

На сцене Александринского театра актер сыграл в спектакле МХТ по пьесам Евгения Шварца в постановке Константина Богомолова. Несмотря на ухудшившееся здоровье, Табаков оставался главным магнетическим центром спектакля, его душой и сердцем.

Игра, полная самоотдачи

Весь спектакль актер провел сидя в кресле. Это было не только частью художественного решения — сидячая поза стала вынужденной мерой из-за его состояния здоровья. Но даже сидя, Олег Павлович буквально жил сценой, полностью отдавая себя зрителям. Каждый жест, каждое слово были наполнены тем самым неподражаемым артистизмом, который стал его визитной карточкой.

После окончания представления на зрителей нахлынула волна эмоций. Актер, как всегда, выложился на полную, но это стоило ему сил. Поклонники, собравшиеся у служебного входа Александринского театра, долго ждали, когда артист выйдет. Лишь спустя время, когда остальные участники труппы уже покинули театр, Олег Табаков, поддерживаемый помощниками, появился на пороге.

Дорога к машине — испытание для мастера

Передвигаться артисту было сложно. К машине его буквально вели под руки, стараясь минимизировать усилия, которые ему приходилось прикладывать. Для Табакова подогнали автомобиль как можно ближе к служебному входу. Поклонники, несмотря на его усталость, надеялись получить автографы, но сил на это у Олега Павловича уже не осталось. Он тихо резюмировал: «Мне некогда», и был таков.

Сев в черный мерседес, он направился в гостиницу, оставив после себя ощущение глубокой печали и восхищения. Это был один из тех моментов, когда зрители понимали, насколько велика сила духа этого артиста. Несмотря на возраст, несмотря на трудности, он до последнего дня оставался предан своему искусству и публике.

Прощальный спектакль: символ преданности сцене

Этот визит в Петербург стал финальной страницей в гастрольной истории Олега Табакова. Его последний спектакль в Северной столице навсегда останется символом самоотдачи и любви к театру. Даже в самый сложный период жизни артист продолжал дарить людям радость своей игры, оставляя неизгладимое впечатление о своей личности и таланте.