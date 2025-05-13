Дом Советов, белые воротнички и шашлыки с Нагиевым: что делает Купчино особенным районом Петербурга

Есть песня Billy’s Band «Купчино — столица мира», которую петербуржцы знают и любят. Хотя она не без доли сарказма, но многие местные жители действительно считают, что их район — лучшее место в Петербурге. Они искренне любят Купчино и не спешат переезжать в центр. В чем секрет такой привязанности к району, который часто называют «спальником»?

Купчино должно было стать новым центром Ленинграда

В 1930-х годах в СССР строили планы по переносу центра Ленинграда на юг, и Купчино становилось одним из центральных районов. Успели построить только Дом Советов на Московском проспекте, но проект был закрыт из-за войны — даже отделку здания закончили только в 1945 году.

Этот факт говорит о том, что Купчино изначально планировался как важный и перспективный район города, что могло оказать влияние на его дальнейшее развитие и формирование идентичности.

Ленинградская интеллигенция

Как пишет канал «PLG апарт-отели», в1960-х годах деревня Купчино присоединилась к Ленинграду, и здесь началась массовая застройка. Люди переселялись из коммуналок в центре в новые квартиры в Купчино. Многие из тех, кто сейчас живет в этом районе — потомки тех самых советских белых воротничков: ученых, писателей, инженеров.

Формирование Купчино как района происходило в период активного развития советской интеллигенции, что оказало значительное влияние на социальный состав населения и культурную атмосферу района.

Родина Дмитрия Медведева

Совсем не в центре Санкт-Петербурга, а в обычной советской девятиэтажке в Купчино родился и вырос третий президент России Дмитрий Медведев. Дом находится по адресу ул. Белы Куна, 6. Здесь нет никакого музея, но каждый купчинец и так расскажет, чем известен серый панельный дом.

Собственный бренд одежды

Основатель Hood Apparel — местный житель, который живет в Купчино более 20 лет. Он создает футболки и свитшоты, прославляющие родной район. Одежду с надписями «Kupchino. Est. 1619» можно купить онлайн или в шоуруме. Правда, в 2021 году бренд новых коллекций не выпускал.

Этот пример показывает, что любовь к району может выражаться в разных формах, включая творчество и создание собственных брендов, которые прославляют Купчино на всю страну.

Родной район Дмитрия Нагиева

В этом районе жил Дмитрий Нагиев, тогда еще длинноволосый ведущий «Окон». Уже будучи известным, он продолжал жить в Купчино. А его сын телеведущий Кирилл Нагиев до сих пор приезжает в Купчино на шашлыки.

Связь известных личностей с Купчино повышает престиж района и делает его более привлекательным в глазах общественности.

Развитая инфраструктура: комфорт и удобство для жизни

Купчино отличается развитой инфраструктурой, которая обеспечивает комфорт и удобство для жизни. Здесь есть множество магазинов, торговых центров, кафе, ресторанов, школ, детских садов, медицинских учреждений и других объектов, необходимых для повседневной жизни.

Хорошая транспортная доступность обеспечивает быстрый и удобный доступ к центру города и другим районам. Все это делает Купчино привлекательным для семей с детьми, молодых специалистов и пенсионеров.

Зеленые зоны и парки

Несмотря на то, что Купчино — это спальный район, здесь есть достаточно зеленых зон и парков, где можно отдохнуть на природе и насладиться свежим воздухом. Парки, скверы и аллеи создают комфортную атмосферу и предоставляют возможность для прогулок, занятий спортом и отдыха на свежем воздухе. Это особенно важно для семей с детьми и людей, ценящих здоровый образ жизни.

Купчино — это не просто спальный район, это место с историей, развитой инфраструктурой и особым духом, который любят его жители. Здесь есть все необходимое для комфортной и удобной жизни, а также сильны социальные связи и чувство общности. Многие жители искренне любят свой район и не видят смысла переезжать в центр, где жизнь более дорогая и суетливая. Возможно, именно поэтому они с гордостью поют: «Купчино — столица мира! Посмотри, как здесь красиво!».