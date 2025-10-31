Городовой / Город / Разведённый Дибров намерен отстоять честь фамилии: чем обернётся эта история
Разведённый Дибров намерен отстоять честь фамилии: чем обернётся эта история

Опубликовано: 31 октября 2025 10:45
Global Look Press / Petrov Sergey / news.ru

Заявление известного телеведущего в Роспатент может затронуть дальнейшую деятельность женского клуба Dibrova Club, которым руководит его бывшая жена.

Дмитрий Дибров обратился с заявлением о регистрации товарного знака, который включает не только его собственную фамилию, но и ряд услуг, связанных с клубной деятельностью, маркетингом и консультированием по вопросам бизнеса.

Это решение может полностью передать телеведущему контроль над использованием фамилии «Дибров» во всех указанных областях, если регистрация будет одобрена соответствующим ведомством.

Такая инициатива создает препятствия для женского клуба Dibrova Club, возглавляемого бывшей супругой телеведущего.

Ранее Дмитрий Дибров настаивал, чтобы после развода его экс-супруга изменила название её клуба для женщин из деловых кругов, однако она не согласилась отказаться от широко известного бренда.

По информации 78.ru, ведущий объяснял, что для него важно отделить свою фамилию от проектов супруги. Сейчас ситуация обострилась из-за подачи документов на товарный знак.

Дмитрий Дибров в недавней беседе с журналисткой Юлией Прудько отметил, что его цель — уберечь собственную фамилию от негативных ассоциаций, связанных с личными спорами и громкими конфликтами.

– Я хотел бы защитить фамилию, которая не мною изобретена… Дибров — это синоним постоянного поиска в области публицистики, журналистики, мультимедийных сфер. Оно не должно быть символом провинциального адюльтера, – подчеркнул телеведущий.

Дмитрий и Полина Дибровы прожили вместе 16 лет.

Автор:
Юлия Аликова
Город
