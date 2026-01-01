Городовой / Полезное / Важней всего, погода в доме, и ей не важно, что в чужом: юрист - о развитии дела Долиной
Важней всего, погода в доме, и ей не важно, что в чужом: юрист - о развитии дела Долиной

Опубликовано: 1 января 2026 19:10
 Проверено редакцией
Долина
Важней всего, погода в доме, и ей не важно, что в чужом: юрист - о развитии дела Долиной
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика» (2025)

Выселится ли артистка или нет?

Громкая история с квартирой, перешедшей от Ларисы Долиной к Полине Лурье по решению суда, подошла к своей практической развязке. Юрист Илья Русяев в интервью «Ленте.ру» обозначил два базовых сценария, отметив, что устные договорённости сторон уже не играют роли. Всё решает связка: судебный акт, исполнительный лист и действия приставов.

Первый и самый простой путь — добровольный выезд. Если Долина освободит жильё в установленный срок, пристав лишь зафиксирует этот факт, и дело будет закрыто без публичной «силовой» составляющей.

Второй вариант — просрочка. Тогда в дело вступает принудительное выселение: пристав составляет акт, опись имущества, которое может быть отправлено на хранение, и накладывает запрет на пользование помещением. Дополнительно должнику грозит исполнительский сбор и штрафы за неисполнение.

Важный нюанс — новогодние каникулы. Поскольку исполнительные действия в нерабочие дни проводятся лишь в исключительных случаях, реальная развязка, как отмечает юрист, с высокой вероятностью сместится на первые рабочие дни января.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
