Елена Малышева

Доктора Шубина неспроста убрали из телепрограммы.
Экс-сотрудник показал истинное лицо ведущей.
Теледоктор не боится делать резонансные заявления.
Семья врача держится в тени.
Вместе они уже 35 лет.
Вылечить будет невозможно.
Не думайте прибегать к нему.
Даже читать стыдно.
О замужестве можно было не мечтать.
Заставляет задуматься.
Ее не совершают даже «простые смертные».
Не все знают о последствиях.
Это стоит узнать каждому.
Вы могли не знать.
Лишней в аптечке она точно не будет.
Он есть в каждом холодильнике.
Стоит прислушаться к своим ощущениям.
Все оказалось далеко не так безобидно.
К таким советам точно стоит прислушаться.
Теледоктор разложила все по полочкам.