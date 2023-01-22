Андрей Малахов

Встреча артистов наделала шума.
Некогда великой ведущей приходится несладко.
Ведущий не выбирал выражений.
Вот на что готов пойти шоумен ради рейтингов.
Шоумен готов на все ради рейтингов.
Такой участи и врагу не пожелаешь.
Ее жизнь после шоу наладилась.
Такого поворота от актрисы никто не ожидал.
Его нелегкая судьба тронула миллионы сердец.
Это жестокий удар судьбы.
Пара с большой разницей в возрасте наделала шума.
Телеведущий кое-что задумал.
Скандал разгорелся не на пустом месте.
Телеведущий подошел к делу с фантазией.
За сердце актрисы боролись многие.
Она приходила за помощью на программу дважды.
В ее трагической судьбе винят детей и ведущих.
Она была готова пойти на все ради красоты.
Наставить женщину на истинный путь не удалось.
Дом с виду выглядел благополучным.