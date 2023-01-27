Борис Корчевников

Теперь это уже не тайна.
Ведущего вновь задели за живое.
Состояние артиста плачевное.
Артист живет без излишеств.
Лишь однажды он о ней проболтался.
За это его осуждают все.
Телеведущему пришлось пройти через семейную драму.
Актриса держала себя в руках.
Бросать работу из-за состояния здоровья 40-летний телеведущий не планирует.
Коллеги телезвезды сговорились и подготовились к своей обидной шутке.
20 июля телеведущий отметил свое сорокалетие.
Знаменитый телеведущий не придает значение цифрам возраста.
Телеведущий перенес операцию и практически оглох.
Ведущий удивлен полным отсутствием юмора у людей, опубликовавших лживую информацию.
Телеведущий считает, что Ксенией движет страх.
Накануне телеведущий призвал россиян забыть о скандальных звездах.
Ведущий против того, чтобы это снова стало «содержанием нашей жизни».
Ведущий возмущен поступком поп-короля.
Ведущий рассказал о детской болезни, спровоцировавшей потерю слуха
Поклонники высмеяли странный выбор ведущего