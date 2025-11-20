От «Ем» до «Балтийца»: как метро Петербурга трансформировалось за последнее десятилетие

Петербургское метро — это не просто транспортная система, а настоящий подземный город, живущий своей жизнью, хранящий свою историю и мифологию.

Последнее десятилетие стало для него периодом бурных перемен — противоречивым, динамичным и, увы, отмеченным трагическим событием, навсегда оставившим шрам на лице города.

Подземный Петербург: как метро изменилось за последнее десятилетие

Сеть метрополитена продолжала расти, хоть и не с той скоростью, которую хотелось бы видеть жителям. С 2015 года открылись 6 новых станций, поддерживая тенденцию: примерно одна новая станция за два года.

«Беговая» и «Зенит» (бывшая «Новокрестовская») появились в 2018 году, к Чемпионату мира по футболу.

Станция «Зенит» стала первой в России, возведенной на намытой территории, с применением передового метода «топ-даун» для сложных грунтов.

«Беговая» — самая западная станция метро в России, с двухпутным тоннелем, построенным с помощью тоннелепроходческого комплекса большого диаметра. Обе оснащены декоративными платформенными дверями, повышающими безопасность.

В 2019 году открылись «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», продолжив развитие Фрунзенско-Приморской линии. Важным событием стало открытие электродепо ТЧ-7 «Южное».

Новейшая станция «Горный институт», открытая в конце 2024 года, значительно улучшила доступность Васильевского острова, разгрузив соседние станции.

Это первый крупный объект, введенный новой компанией «Метрострой Северной столицы», символизирующий выход из многолетнего застоя.

Семь десятилетий под землей: новейшая история петербургской подземки

Станции-ветераны одна за другой уходили на капитальный ремонт. «Чернышевская» — яркий пример масштабного обновления.

Сейчас недоступны «Парк Победы» и «Фрунзенская». За десять лет 9 станций, включая важные транспортные узлы, временно закрывались, что вызывало серьезные неудобства.

Среди них: «Ладожская», «Удельная», «Лесная» и «Пионерская».

Ремонт и реконструкция — неизбежность для любого крупного инфраструктурного объекта. Обновление систем водоотведения, освещения и других требует своевременного вмешательства.

Каждое временное неудобство — это, по сути, модернизация систем жизнеобеспечения. Меняются устаревшие коммуникации, вентиляция, водоотведение, энергоснабжение, усиливаются противопожарные стандарты.

Стоит отметить и повседневный, точечный ремонт, который проходит без закрытия станций, в ночные «окна», поддерживая объекты в рабочем состоянии.

Метро Петербурга: от мрачных туннелей к цифровому комфорту

3 апреля 2017 года — дата, навсегда вписанная в историю города траурными чернилами. Взрыв в вагоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» унес жизни 16 человек, более 60 получили ранения.

Этот день показал уязвимость системы, но и силу духа города. Экстренные службы, взаимопомощь пассажиров и поддержка горожан стали ответом на террористический акт.

Память о трагедии увековечена мемориальной табличкой, а повышенное внимание к безопасности стало новой реальностью.

Последнее десятилетие метро: подвиги, трагедии и несбывшиеся мечты

За последнее десятилетие произошло значительное обновление подвижного состава. Легендарные, но устаревшие вагоны типов «Е» и «Ем» сменили современные «НеВа», «Юбилейный» и новейшие «Балтиец».

Они тише, экономичнее и комфортнее. Сейчас в метрополитене работают сотни вагонов новых типов. Появляются электронные табло, напольная навигация и номера выходов, облегчая ориентацию.

Архитектура, технологии, безопасность: как живет петербургское метро сегодня

Поезда со сквозными переходами и кондиционерами пока не появились. Начальник метрополитена объясняет это «дополнительными рисками по пожарной безопасности» и незначительным увеличением вместимости.

Однако сквозные проходы улучшают распределение пассажиров и безопасность, а современные материалы и мировой опыт эксплуатации опровергают эти опасения.

Кондиционеры, по мнению руководства, могут привести к перегреву тоннелей из-за несоответствия существующей системы вентиляции современным требованиям. Вместо отказа от комфорта, систему вентиляции следует модернизировать.

Искусственное банкротство «Метростроя» — основного подрядчика — стало серьезным препятствием.

Генеральный план развития города до 2050 года, предусматривающий строительство 100 объектов, подвергся критике за акцент на реконструкцию вместо создания новых линий. Сроки строительства постоянно переносятся.

70 лет — это возраст мудрости. Петербургское метро научилось жить с памятью о трагедии, продолжая расти. Оно становится умнее, удобнее и, хочется верить, человечнее.