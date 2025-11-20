Цвет клейма решает все: какая надпись на дне тарелки стоит миллионы

В эпоху, когда винтажные вещи и предметы с историей вновь обрели свою популярность, взгляд многих ценителей направляется к сокровищам, хранящимся в старых семейных сервантах.

Однако мало кто осознает, что неприметные клейма и цифры, украшающие дно старинных советских тарелок, являются не просто заводскими пометками, а своего рода «паспортом» изделия.

Этот «паспорт» раскрывает информацию о его качестве, месте происхождения и, что самое главное, о его истинной ценности для современного коллекционера.

Тайный язык советской посуды: что скрывают клейма и цифры?

«Место рождения» — логотип завода. Пристальное внимание следует уделить клейму завода-изготовителя. Это было не только знаком гордости предприятия, но и прямым индикатором уровня мастерства, с которым было изготовлено изделие.

Среди наиболее известных и уважаемых производителей выделяется ЛФЗ (Ленинградский фарфоровый завод). Его продукция, имеющая дореволюционные корни, по праву считается эталоном качества.

Легендарные инициалы «ЛФЗ» на дне изделия — это знак высшего пилотажа, высоко оцениваемый знатоками.

Яркая стилизованная птица-сокол — отличительная черта Дулевского фарфорового завода, который был крупнейшим производителем. Тем не менее, даже среди его обширного ассортимента можно найти редкие и весьма дорогие экземпляры.

Изящный силуэт лося — это логотип Дмитровского завода, известного как Вербилки, некогда фабрики Гарднера, чьи изделия также пользовались заслуженным уважением.

«Социальный статус» — цвет клейма

Особое значение имеет цвет маркировки, который напрямую влиял на сортность продукции и, соответственно, на ее стоимость. Как подчеркивают эксперты, красный цвет — это знак высшего класса, указывающий на изделие без единого изъяна.

На аукционах и в частных коллекциях посуда с красным клеймом ценится значительно дороже аналогичных предметов.

Синий цвет маркировки соответствует первому сорту, допускающему незначительные, почти невидимые дефекты.

Зеленый цвет указывает на третий сорт, где могут присутствовать более заметные изъяны: неровности поверхности, точки или искажения в рисунке.

Таким образом, две внешне идентичные чашки могут кардинально отличаться по своей ценности, исходя исключительно из цвета клейма.

Фарфоровая азбука: как оценить ценность старой посуды

Цифры, нанесенные на дно советских фарфоровых изделий, несут в себе гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд.

Они выполняют две ключевые функции: указывают первоначальную стоимость предмета и степень сложности его росписи.

В условиях централизованного планирования экономики цена была единой по всей стране и часто наносилась прямо на изделие, например, «ц. 2р. 10 к.». Отметки вида «7 гр» или «15 гр» обозначали категорию сложности ручной росписи.

Чем выше была эта цифра, тем более трудоемким был процесс создания рисунка, что, в свою очередь, повышало первоначальную стоимость предмета и его последующий коллекционный интерес.

Особо редкие и ценные экземпляры могли сопровождаться пометками «Вне гр.» (вне группы) или «В/Г».

Эти знания позволяют обыкновенному человеку почувствовать себя настоящим экспертом. Теперь, перебирая содержимое старого серванта, можно самостоятельно провести первичную оценку, отличив массовый ширпотреб от потенциальных раритетов.

Разница в цене между двумя похожими на первый взгляд чашками может достигать тысяч процентов – от невзрачной тарелки третьего сорта с зеленым клеймом до изысканного изделия ЛФЗ первого сорта с красным клеймом и высокой группой сложности росписи.

Поэтому не стоит спешить расставаться со старой посудой. Возможно, это не просто предметы обихода, а настоящие «сокровища» с собственной уникальной историей.