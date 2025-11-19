Не сдал — получай рабочую специальность: Госдума открыла путь к профобразованию для девятиклассников, проваливших экзамены

Госдума приняла закон, предоставляющий учащимся девятого класса, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, возможность бесплатно освоить рабочую профессию и подготовиться ко второй попытке сдачи экзамена. Об этом сообщили представители нижней палаты парламента.
Такие школьники смогут получить бесплатное профессиональное образование по ряду рабочих специальностей. Перечень направлений и учебных заведений, участвующих в программе, будет утверждаться на региональном уровне.
Новые нормы начнут действовать с 1 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что теперь Основной государственный экзамен и Единый государственный экзамен станут проводиться не ранее первого июня.