Не сдал — получай рабочую специальность: Госдума открыла путь к профобразованию для девятиклассников, проваливших экзамены
Не сдал — получай рабочую специальность: Госдума открыла путь к профобразованию для девятиклассников, проваливших экзамены

Опубликовано: 19 ноября 2025 11:55
Школьникам предлагают объединить подготовку к пересдаче с получением рабочей специальности.

Госдума приняла закон, предоставляющий учащимся девятого класса, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, возможность бесплатно освоить рабочую профессию и подготовиться ко второй попытке сдачи экзамена. Об этом сообщили представители нижней палаты парламента.

Такие школьники смогут получить бесплатное профессиональное образование по ряду рабочих специальностей. Перечень направлений и учебных заведений, участвующих в программе, будет утверждаться на региональном уровне.

Новые нормы начнут действовать с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что теперь Основной государственный экзамен и Единый государственный экзамен станут проводиться не ранее первого июня.

Автор:
Юлия Аликова
Город
