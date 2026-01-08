На Вуоксе заметили воробья, который ныряет: редкий для Ленобласти «водяной» гость

В Ленинградской области на реке Вуокса был замечен редкий вид птиц – оляпка, которую также называют водяным воробьем. Об этом стало известно из сообщения телеграм-канала «АстроФотоБолото».
Птицу отличает тёмно-бурая окраска и заметная белая отметина на груди.
Размер оляпки немного превышает габариты синицы. В этом регионе представители данного вида почти не встречаются, что связано с отсутствием типичных для них горных рек.
Обычно оляпки предпочитают быстрые потоки и каменистые берега.
Интересно, что в Норвегии этот вид официально считается национальной птицей. Появление оляпки на Вуоксе стало заметным событием для местных наблюдателей за природой.
В комментариях к посту пользователи выразили восхищение необычной находкой.
Недавно в районе заказника на северном побережье Невской губы также была замечена редкая птица – красноголовый королёк.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».