Подорожание под ёлкой: в декабре петербургская «вторичка» ощутимо прибавит в цене

Стоимость жилья в новостройках за год увеличилась на 8,7%.

Эксперты отмечают, что на рынке вторичного жилья намечается активизация, а в декабре, как предполагается, начнётся новая волна изменения цен.

Ожидаемое удорожание стоимости квадратного метра проявится не во всех сегментах одинаково, но не станет неожиданностью для специалистов.

Интерес со стороны покупателей поддерживается, в том числе благодаря снижению основной процентной ставки Центрального банка России.

Евгений Белокуров, представляющий аналитическую платформу в сфере недвижимости, подчёркивает: хотя в целом наблюдается незначительный рост, небольшие колебания могут быть связаны с изменением состава предложений, особенно в более дорогих категориях жилья.

Наиболее заметное подорожание фиксируется у квартир в зданиях, построенных менее десяти лет назад — рост стоимости составляет 8,7% в сравнении с прошедшим годом.

Для новых домов стоимость квадратного метра меняется медленнее, а разрыв между ценами на первичное и вторичное жильё составляет 8,2%, сообщает 78.ru.

Продажи объектов на вторичном рынке начали показывать рост с октября, и эта тенденция сохраняется в ноябре. Елена Чегодаева, эксперт по недвижимости, в беседе с Life.ru объясняет ситуацию так: снижение процентных ставок не только со стороны ипотеки, но и по накопительным продуктам подталкивает людей к приобретению жилья.

В декабре аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение уровня продаж, пока остаётся неудовлетворённый спрос.

Максим Лазовский обращает внимание: в недорогом сегменте старого фонда ценовые показатели останутся почти без изменений, допускаются лишь минимальные колебания в пределах одного процента.

В среднем ценовом диапазоне, прежде всего там, где объекты пользуются спросом, возможен рост стоимости на один-два процента.

В категории элитного жилья наблюдается устойчивая заинтересованность покупателей, однако цены могут меняться в пределах двух-трёх процентов в зависимости от новых предложений и активности клиентов.

Ранее стало известно, что прозвучало предложение о расширении семейных ипотечных программ, чтобы включить в нее и «вторичку».