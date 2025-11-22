Роллс-Ройс вспыхнул в Петроградском районе — и первыми это «заметили» не люди, а камеры парковки

Камера наблюдения на стоянке в Петроградском районе Петербурга зафиксировала, как ночью загорелась элитная машина, принадлежащая бывшей обладательнице титула «миссис мира». На записи видно, что сначала воспламеняется бампер, затем огонь быстро распространяется на переднюю часть автомобиля. Особое внимание к происшествию вызвано из-за владельца — речь идёт об автомобиле, подконтрольном жене предпринимателя Сергея Веремеенко, Софье Аржаковской, завоевавшей в 2006 году титул самой красивой замужней женщины мира.
Машина давно находится под арестом — зафиксировано 18 таких случаев. Владельцем транспортного средства выступает компания, у которой есть финансовые затруднения. Софья Аржаковская не исключает, что причиной инцидента могли стать намеренные действия недоброжелателей.