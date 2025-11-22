Городовой / Город / Развод без скандалов: на Большом Смоленском мосту начался монтаж разводного пролёта
Развод без скандалов: на Большом Смоленском мосту начался монтаж разводного пролёта

Опубликовано: 22 ноября 2025 10:54
Специалисты приступили к монтажу ключевых конструкций для возведения новой переправы.

В Северной столице на Большом Смоленском мосту начался важный этап строительства — рабочие приступили к установке разводного пролёта, для чего монтируются так называемые «крылья» будущей переправы. О начале работ сообщили в городской администрации.

Губернатор Александр Беглов пояснил, что монтаж разводного пролёта совпал с 175-летием первого постоянного разводного моста города — Благовещенского.

«В день юбилея мостостроители приступили к ответственному этапу — монтажу двукрылого разводного пролёта», — сказал губернатор Александр Беглов.

Глава города обратил внимание, что подобные сооружения давно стали знаковыми для Петербурга. В ближайшее время и Большой Смоленский займёт место среди них.

«Эта переправа стала для Петербурга не только масштабным проектом, одобренным президентом страны, но и символом поступательного развития города в XXI веке», — отметил Беглов.

Он напомнил, что объект получил федеральную поддержку.

Работы на объекте ведутся с заметным опережением сроков. Движение для транспорта планируют открыть уже в 2027 году, полное завершение строительства намечено на 2028 год.

На возведение сооружения городские власти выделили крупную сумму:

  • 24 млрд рублей — общий объём финансирования на строительство Большого Смоленского моста.
Юлия Аликова
Город
