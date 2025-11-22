Развод без скандалов: на Большом Смоленском мосту начался монтаж разводного пролёта

Новости по теме

Пулково на «второй круг»: в 2027 году может начаться строительство второй очереди

Фасад из кладбища: что нашли в документах о строительстве Дома Советов в Петербурге

Под землю уйдут 20 млрд: Петербург платит за строительство метро из городского бюджета

Ещё не поседели крыши, а город на Неве уже в строю: Беглов о заблаговременной готовности к первому снегу

Электробусы остались без дома: на Ржевке расторгли госконтракт на строительство их парка

