Опубликовано: 22 ноября 2025 10:27
Кому достанется киноклад на 250 миллионов: Петербург огласил список фильмов‑счастливчиков
Власти Санкт-Петербурга направили 250 миллионов рублей на создание 29 новых фильмов.

Власти Санкт-Петербурга объявили о поддержке производства 29 новых фильмов. Решение было принято после рассмотрения 89 заявок, поступивших на конкурс в 2025 году. Размер финансовой поддержки в следующем году составит 250 миллионов рублей.

Отбор осуществляла комиссия, в которую вошли эксперты из числа киноведов, критиков, членов Союза кинематографистов и представителей творческих объединений. Финансовую помощь получили те проекты, которые комиссия сочла наиболее перспективными. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вице-губернатор города Борис Пиотровский заявил о планах увеличить общий объем субсидий. По его словам, в 2026 году этот показатель может возрасти до 350 миллионов рублей.

«В следующем году мы планируем довести сумму поддержки до 350 миллионов»,— подчеркнул Пиотровский.
Автор:
Юлия Аликова
Город
