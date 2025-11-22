Городовой / Город / Подводный ломбард Северной столицы: со дна вытащили самокаты, оружие и телевизоры
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Общество Спорт

Подводный ломбард Северной столицы: со дна вытащили самокаты, оружие и телевизоры

Опубликовано: 22 ноября 2025 22:33
Сотрудники городских служб Санкт-Петербурга во время регулярной очистки водоёмов находят не только бытовые отходы, но и необычные предметы.

В Северной столице сотрудники коммунальных служб ведут регулярную очистку водных путей от мусора. В большинстве случаев они извлекают из рек и каналов бутылки, пластик и различные мелкие предметы. Однако порой встречаются весьма неожиданные находки, о чём рассказал журналистам первый заместитель директора городского учреждения «Экострой» Николай Тихомиров.

«При проведении дноочистных работ состав мусора меняется. Чаще всего это строительные отходы, фонари, металлические конструкции, оказавшиеся почему-то в воде. Иногда попадаются даже мотоциклы или лодки», — сообщил он.

В этом году специалисты обнаружили в Неве септик, происхождение которого до сих пор остаётся неясным. Рабочие полагают, что он мог попасть в воду в процессе погрузки оборудования.

В течение последних двух лет со дна городских водоёмов были подняты разные предметы: от старых книг и бутылок до монет, урн и скамеек. Также нередко встречаются электросамокаты для аренды — жители часто высказывают недовольство их появлением в реках. Местные рабочие отмечают, что подобные находки стали обычным делом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
