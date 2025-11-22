Подводный ломбард Северной столицы: со дна вытащили самокаты, оружие и телевизоры

В Северной столице сотрудники коммунальных служб ведут регулярную очистку водных путей от мусора. В большинстве случаев они извлекают из рек и каналов бутылки, пластик и различные мелкие предметы. Однако порой встречаются весьма неожиданные находки, о чём рассказал журналистам первый заместитель директора городского учреждения «Экострой» Николай Тихомиров.
«При проведении дноочистных работ состав мусора меняется. Чаще всего это строительные отходы, фонари, металлические конструкции, оказавшиеся почему-то в воде. Иногда попадаются даже мотоциклы или лодки», — сообщил он.
В этом году специалисты обнаружили в Неве септик, происхождение которого до сих пор остаётся неясным. Рабочие полагают, что он мог попасть в воду в процессе погрузки оборудования.
В течение последних двух лет со дна городских водоёмов были подняты разные предметы: от старых книг и бутылок до монет, урн и скамеек. Также нередко встречаются электросамокаты для аренды — жители часто высказывают недовольство их появлением в реках. Местные рабочие отмечают, что подобные находки стали обычным делом.