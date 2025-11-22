Казна ради кадра: Петербург субсидирует 29 фильмов — но только снятых в городе

В 2025 году город на Неве намерен выделить на развитие отечественной киноиндустрии 250 миллионов рублей. Уже завершён отбор заявок: из 89 поступивших проектов поддержку получили 29. Решение о дальнейшей финансовой поддержке принято в рамках городской программы поддержки кинопроизводства.
Среди одобренных инициатив – документальные ленты студии «Ленфильм», рассказывающие об истории дамбы, такие как «Мечты под огнём» и «Петербург Поднебесный». Кроме того, помощь получили фильмы, посвящённые событиям Великой Отечественной войны, например, «Фронтовые сестрички» и «Остров Сухо». В списке оказались проекты самых разных жанров, затрагивающие как исторические, так и современные темы.
Начиная с 2022 года в конкурсе могли участвовать как коммерческие, так и некоммерческие компании. Продолжает действовать возможность получения компенсации затрат на уже выпущенные работы. Оргкомитет сообщил о намерении в будущем году увеличить объём выделяемой суммы до 350 миллионов рублей.