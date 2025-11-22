Без работы, зато с «партией»: в Выборге задержали мужчину с крупным запасом наркотиков

В Выборге возбуждено уголовное дело по факту попытки распространения наркотических веществ в крупном объёме. Вечером в четверг неподалёку от дома номер 39 по улице Гагарина сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего мужчину, ранее привлекавшегося за противозаконные действия с наркотиками. Подозреваемый, не имеющий работы, был помещён под стражу.
В ходе обыска в его квартире были обнаружены и изъяты:
- шесть бумажных пакетов с веществами растительного происхождения
- три пластиковых пакета с неустановленным до экспертизы содержимым
Общий вес изъятых веществ составил почти 2,5 килограмма.
Экспертиза показала, что в одном из пакетов находился клефедрон, признанный наркотическим средством, общей массой 670,9 грамма. Остальные вещества направлены на экспертизу для выяснения их состава. Как сообщили в региональном управлении МВД, после проведения необходимых следственных действий будут приняты дальнейшие меры в отношении задержанного.