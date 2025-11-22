Городовой / Город / Дым вместо денег: петербуржец ответил невыплате зарплаты перцем и шашкой в офисе
Опубликовано: 22 ноября 2025 20:52
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело после инцидента с дымовой шашкой в бизнес-центре на проспекте Гагарина.

В офисном помещении на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге произошёл инцидент — один из сотрудников распылил перцовый газ и использовал дымовую шашку. Происшествие случилось в пятницу, 21 ноября, около половины третьего дня. Правоохранители, прибывшие на вызов, задержали 28-летнего мужчину.

Со слов полиции, задержанный сперва применил газовый баллончик в рабочем пространстве, после чего бросил дымовую шашку. Его поступок был объяснён задержкой выплаты заработной платы. В ходе осмотра помещения у мужчины обнаружили пять контейнеров с аэрозольным составом и одну дымовую шашку.

В результате случившегося трое сотрудников компании испытали недомогание и самостоятельно обратились к медикам. Пострадавшим оказали помощь, их состояние признали удовлетворительным и направили домой. Впоследствии все трое подали заявление о произошедшем в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганских действиях, предусматривающей отягчающие обстоятельства. Следственные органы уточняют детали происшествия. В ходе разбирательств выясняются все обстоятельства нападения в офисе компании.

Юлия Аликова
