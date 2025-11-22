Городовой / Город / Четверо из пяти детей мигрантов так и не сели за парты в российских школах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подводный ломбард Северной столицы: со дна вытащили самокаты, оружие и телевизоры Город
Города, которые помнят свои имена: путешествие во времени по карте России Общество
Архитектурный парадокс в Гатчине: как замок из грязи оказался прочнее дворцов Город
Казна ради кадра: Петербург субсидирует 29 фильмов — но только снятых в городе Город
Николай «Палкин»: за что император получил прозвище, ставшее символом эпохи Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Четверо из пяти детей мигрантов так и не сели за парты в российских школах

Опубликовано: 22 ноября 2025 21:07
Четверо из пяти детей мигрантов так и не сели за парты в российских школах
Четверо из пяти детей мигрантов так и не сели за парты в российских школах
Городовой ру

Недостаточное владение русским языком стало главной причиной возникших трудностей.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в текущем году только 19 процентов детей из семей мигрантов были приняты в российские школы. По его словам, для зачисления требовалось представить набор документов и подтвердить владение русским языком. Выполнить оба условия смогли менее одной пятой заявителей.

— После двух требований — предъявить пакет документов и знание русского языка — около 19% детей смогли поступить в школы. То есть документы у них нормальные и экзамен они сдали, отметил Музаев в интервью.

На прошедшем совещании с ответственными за образование в регионах Рособрнадзор призвал обратить внимание на опыт крупных территорий, где наблюдается наибольшее количество заявок на приём в школы от иностранных граждан. Музаев пояснил, что сейчас ведомство изучает, как изменилась ситуация внутри учебных коллективов и как эти изменения отражаются на атмосфере в школе и работе педагогов.

— Сейчас мы начинаем исследовать этот вопрос: как обстановка и между детьми, и в школе, и что изменилось для учителя, как поменялась ситуация, уточнил руководитель ведомства.

Напомним, что с апреля 2025 года для детей мигрантов обязательным стало прохождение языкового теста при поступлении в общеобразовательное учреждение. Если ребёнок успешно сдаёт экзамен, его принимают в школу; при неудовлетворительных результатах предлагается пройти дополнительное обучение. Пересдать экзамен можно только спустя не менее трёх месяцев.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью