Четверо из пяти детей мигрантов так и не сели за парты в российских школах

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в текущем году только 19 процентов детей из семей мигрантов были приняты в российские школы. По его словам, для зачисления требовалось представить набор документов и подтвердить владение русским языком. Выполнить оба условия смогли менее одной пятой заявителей.
— После двух требований — предъявить пакет документов и знание русского языка — около 19% детей смогли поступить в школы. То есть документы у них нормальные и экзамен они сдали, отметил Музаев в интервью.
На прошедшем совещании с ответственными за образование в регионах Рособрнадзор призвал обратить внимание на опыт крупных территорий, где наблюдается наибольшее количество заявок на приём в школы от иностранных граждан. Музаев пояснил, что сейчас ведомство изучает, как изменилась ситуация внутри учебных коллективов и как эти изменения отражаются на атмосфере в школе и работе педагогов.
— Сейчас мы начинаем исследовать этот вопрос: как обстановка и между детьми, и в школе, и что изменилось для учителя, как поменялась ситуация, уточнил руководитель ведомства.
Напомним, что с апреля 2025 года для детей мигрантов обязательным стало прохождение языкового теста при поступлении в общеобразовательное учреждение. Если ребёнок успешно сдаёт экзамен, его принимают в школу; при неудовлетворительных результатах предлагается пройти дополнительное обучение. Пересдать экзамен можно только спустя не менее трёх месяцев.