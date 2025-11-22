Городовой / Город / Что делал Николай II в Японии? Его секрет, который он носил на коже до самой смерти
Что делал Николай II в Японии? Его секрет, который он носил на коже до самой смерти

Опубликовано: 22 ноября 2025 17:15
Николай II и тайна дракона на руке
Что делал Николай II в Японии? Его секрет, который он носил на коже до самой смерти
Во время путешествия на Восток наследник престола получил не только новые впечатления.

В 1891 году наследник престола Николай Александрович отправился в "восточное путешествие" — через Египет, Индию, Китай и Японию. Именно в Нагасаки он сделал то, что сегодня кажется совершенно невероятным для будущего императора: позволил нанести на своё правое предплечье татуировку в виде восточного дракона.

Процедура заняла около семи часов — классическая японская техника тебори делалась вручную, без машинки. На архивных фотографиях начала XX века татуировка отчётливо видна: дракон, вытянутый вдоль предплечья, в стиле традиционной японской школы.

Зачем царю татуировка

Выбор дракона не случаен: в Азии он — символ власти, благополучия и небесной защиты. Татуировку сделали по просьбе самого Николая — рисунок должен был напоминать ему о путешествии, ставшем одним из самых ярких в его жизни.

Существуют предположения, что мастер, работавший с Николаем, был известный японский татуировщик Хори Кио (Hori Chiyo) — по крайней мере, именно к нему обращалась знать и иностранные гости конца XIX века. Прямых подтверждений нет, но версию считают вероятной.

Теория: дракон — знак дружбы

Часто упоминают ещё одну деталь, которая выглядит как красивая, но всё же не полностью доказанная история. Якобы тот же рисунок нанёс у того же мастера греческий принц Георг, двоюродный брат Николая, который путешествовал вместе с ним по Востоку. Для Георга татуировки были давней мечтой — у их родственника, английского короля Эдуарда VII, тоже был рисунок, сделанный во время паломничества в Иерусалим.

Документально эту связь проследить трудно, но совпадение и мода монархов конца XIX века на "памятные тату" делают версию вполне жизнеспособной.

Дракон, который пережил эпоху

О татуировке почти не писали при жизни императора, но она хорошо видна на нескольких фотографиях — Николай не скрывал рисунок. Он оставался с ним до конца жизни, став одним из самых неожиданных и личных следов человека, который редко позволял себе что-то столь импульсивное.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
