Петербургская гостиница, где снимали «Осенний марафон» и ловил депрессию Достоевский

Гостиница «Клея», впоследствии ставшая знаменитой «Европейской», появилась в Санкт-Петербурге в середине XIX века. Её основание было продиктовано растущей необходимостью в комфортных местах для прибывающих в портовый город гостей.
Этот отель, расположенный на углу Михайловской улицы, не просто предоставлял кров, а становился свидетелем ключевых моментов истории, принимая у себя великих людей и участвуя в создании культовых произведений искусства.
Рождение легенды на Михайловской улице
Первые шаги к созданию гостиницы были предприняты в 1847 году, когда молодой Мариус Петипа, будущий прославленный деятель русского балета, получил рекомендацию посетить это место, направляясь в столицу Российской империи.
Отель, тогда известный как «Клее-Кулон», управлялся французским купцом Жаном Лукичем Кулоном и принадлежал представителям немецкой династии Клее. Эта двойственность названия отражалась в его истории.
Сегодня на этом месте стоит старейший из дореволюционных отелей, по-прежнему являющийся визитной карточкой города, собравший за долгие годы огромную коллекцию знаменитых постояльцев — от Иоганна Штрауса до английской королевы Елизаветы II.
Не менее важную роль отель сыграл и в кинематографе, неоднократно выбираясь деятелями киноискусства для съёмок таких фильмов, как «Осенний марафон», «Мания Жизели» и других.
Архитектурное наследие Карла Росси и критические отзывы
Появление Михайловской улицы, частью которой стал отель, было частью грандиозного градостроительного плана Карла Ивановича Росси. Улица задумывалась как парадный подъезд к будущему Михайловскому дворцу.
До этого момента Михайловская площадь, ныне Площадь Искусств, представляла собой скорее пустырь. Улица, выдержанная в строгих законах классицизма, была одной из первых, освещенных газом в 1839 году.
Ресторан и отель на углу пользовались большой популярностью.
Однако не все отзывы об этом заведении были лестными.
Французский путешественник А. де Кюстин в своих заметках писал о гостинице, что внешне она напоминала «дворец», но внутри оказалась «позолоченной, обитой бархатом конюшней», особо драматично описывая встречу с гостиничными клопами.
Впрочем, современники отмечали, что де Кюстин любил «сгущать краски», и подобное мнение об отеле не было широко распространенным.
«Европейская»: от пожара к роскоши и славе
Репутация и доверие публики были для Клее делом первостепенной важности. В 1858 году в гостинице, тогда уже называвшейся «Россия», останавливался французский писатель Теофиль Готье. Его поразили масштабы:
«Гостиница “Россия” величиной с Лувр в Париже — её коридоры длиннее многих улиц, и, пока их не пройдёшь, можно порядком притомиться».
Именно здесь он напишет фельетоны, вошедшие в книгу «Путешествие в Россию».
Иван Сергеевич Тургенев, будучи постоянным клиентом, семь раз останавливался в гостинице на Михайловской улице.
Постепенно количество комнат увеличивалось. В 1871 году Клее теряет своё дело в результате крупного пожара.
Однако деловыми людьми — статским советником бароном Александром Николаевичем Фитингофом-Шелем, купцом первой гильдии Гуго Гротом, почетным гражданином Александром Бергом и надворным советником Павлом Николаевичем Усовым — в 1872 году было учреждено акционерное общество «Европейской» гостиницы.
В их планах было объединить старое здание с соседними домами, создав единый роскошный отель.
Для привлечения состоятельной публики внешний декор здания был дополнен знаменитыми пилястрами с атлантами, созданными архитектором Людвигом Францевичем Фонтана.
Ф.М. Достоевский в 1873 году писал:
«…Вот архитектура современной, огромной гостиницы — это уже деловитость, американизм, сотни нумеров, огромное промышленное предприятие: тотчас же видно, что и у нас явились железные дороги и мы вдруг очутились деловыми людьми».
Сервис, кухня и жизнь служащих
Интерьеры отеля поражали роскошью: полы устилались коврами, стены украшались бронзой и хрусталем. Кафе-ресторан предлагал отдельные кабинеты, читальный зал, а величественная мраморная лестница вела в залу table d’hote.
Отель обладал собственными производствами — кондитерским, коптильным, мастерскими по изготовлению фруктовых вод и пищевого льда. На мансардном этаже, возведенном в 1909 году, открылся летний ресторан «Крыша» с потрясающим видом на город.
«Мы с Румановым завтракали на крыше Европейской гостиницы, он меня угощал; там занятно: дорожка, цветники и вид на весь Петербург, который прикидывается оттуда Парижем», — писал в 1912 году А.А. Блок.
Даже после революции, сменившей старые порядки, отель сохранил свою значимость, став неотъемлемой частью петербургского облика.