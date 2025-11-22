Городовой / Город / Аршавин назвал имя номер один в сборной России‑2025 — и это Головин
Аршавин назвал имя номер один в сборной России‑2025 — и это Головин

Опубликовано: 22 ноября 2025 21:51
Футболист принял участие в трёх встречах национальной сборной, отличившись двумя забитыми мячами.

Полузащитник французского клуба «Монако» Александр Головин, по оценке Андрея Аршавина, назван лучшим игроком российской национальной сборной в 2025 году. Такую оценку высказал известный футболист, получивший бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года с командой России. Аршавин заявил:

«Александр Головин — лучший футболист сборной России по итогам года. Почему не другие? Просто другого выбрать нельзя».

В течение 2025 года сборная провела десять товарищеских матчей. Команда одержала шесть побед, уступила в одной игре, ещё три встречи завершились ничейным результатом.

Головин вышел на поле за национальную команду трижды и забил два гола.

Автор:
Юлия Аликова
