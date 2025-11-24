Городовой / Общество / Почему евреями становятся только по матери: объясняем причины
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путеводители молчат, но мы расскажем: в этом укромном месте Карелии поют камни Город
Тайная часть подземелий Казанского собора: сюда пускают только голодных и готовых платить Общество
Вы думали, что знаете Петербург? Этот двор на Мойке хранит тайну, которая поразит ваше воображение Город
Т-34 на въезде, Европа на горизонте: как живут в самом закрытом городе Ленобласти Общество
Богатейший депутат ЗакСа Петербурга раскрыл доходы за год: лучше присядьте Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Почему евреями становятся только по матери: объясняем причины

Опубликовано: 24 ноября 2025 13:00
Тетя Песя
Почему евреями становятся только по матери: объясняем причины
Кадр из сериала «Ликвидация»

И вот почему при отце еврее вам не светит гражданство.

У большинства народов происхождение определяют по отцу, но в еврейской традиции действует обратный принцип: еврей — тот, кто рождён от матери-еврейки или прошёл гиюр. Это правило закреплено в Галахе и появилось не случайно.

Откуда взялось правило

Изначально в библейские времена происхождение часто считали по отцу. Но после Вавилонского плена ситуация изменилась: смешанные браки стали угрозой для сохранения веры.

Законоучитель Эздра увидел, что дети, воспитанные матерями-язычницами, практически теряют связь с иудаизмом, и настоял на жёстком закреплении материнской линии.

Логика мудрецов

Мудрецы Талмуда опирались на стих, где внук от еврейской дочери называется «твоим сыном». Это истолковали так: ребёнок еврейки остаётся евреем даже при нееврейском отце.

Практические причины

  • Мать всегда известна, в отличие от отцовства в древности. Это исключало споры о принадлежности.
  • Именно мать формирует мировоззрение ребёнка: язык, традиции, религиозные нормы.
  • Исторический фактор: мужчины часто погибали в войнах, но дети от еврейских женщин сохраняли связь с народом.
  • Влияние римского права: вне официального брака ребёнок наследовал статус матери — евреи могли использовать этот принцип для защиты общины.

Итог

Передача еврейства по матери — не архаика, а система, которая помогла еврейскому народу выжить в условиях рассеяния, войн и ассимиляции. Мать в этой традиции — не просто родитель, а культурный и духовный фундамент нации.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью