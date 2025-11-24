За кулисами метели: как Пулково держит небо, когда снег берёт город в осаду

Петербург продолжает находиться во власти снежного плена, однако деятельность воздушной гавани города продолжается в обычном режиме. Аэропорт Пулково не сообщил о перебоях в обслуживании авиакомпаний и пассажиров. Все рейсы выполняются по расписанию.
Пресс-служба аэропорта отмечает, что техника, предназначенная для работы в зимних условиях, задействована для своевременной очистки взлетно-посадочных полос и перронов.
Снежные осадки не повлияли на функционирование основных служб. Таким образом, перемещения проходящих через аэропорт пассажиров остаются организованными.
Ранее стало известно, что в Парголово сотрудники инспекции оценили состояние уборки уличных территорий и игровых площадок.
В ходе проверки были обнаружены определённые недочеты, на которые обратили внимание инспекторы. При этом представители районной администрации заявили о полной готовности коммунальных служб к наступлению зимы.