За кулисами метели: как Пулково держит небо, когда снег берёт город в осаду

Опубликовано: 24 ноября 2025 15:18
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В петербургском аэропорту Пулково сообщили о мерах, предпринимаемых для обеспечения работы аэропорта во время сильного снегопада.

Петербург продолжает находиться во власти снежного плена, однако деятельность воздушной гавани города продолжается в обычном режиме. Аэропорт Пулково не сообщил о перебоях в обслуживании авиакомпаний и пассажиров. Все рейсы выполняются по расписанию.

Пресс-служба аэропорта отмечает, что техника, предназначенная для работы в зимних условиях, задействована для своевременной очистки взлетно-посадочных полос и перронов.

Снежные осадки не повлияли на функционирование основных служб. Таким образом, перемещения проходящих через аэропорт пассажиров остаются организованными.

Ранее стало известно, что в Парголово сотрудники инспекции оценили состояние уборки уличных территорий и игровых площадок.

В ходе проверки были обнаружены определённые недочеты, на которые обратили внимание инспекторы. При этом представители районной администрации заявили о полной готовности коммунальных служб к наступлению зимы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
