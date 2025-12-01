Городовой / Город / Несезонный сюрприз Невы: с 1 по 6 декабря Петербург разведёт мосты
Несезонный сюрприз Невы: с 1 по 6 декабря Петербург разведёт мосты

Опубликовано: 1 декабря 2025 16:15
Несезонный сюрприз Невы: с 1 по 6 декабря Петербург разведёт мосты
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Это необходимо для обслуживания паромных переправ.

В Санкт-Петербурге в ночь с 1 на 2 декабря будут разведены для межнавигационного обслуживания несколько мостов. Об этом уведомила пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Жителям и гостям города предлагают учитывать это при планировании маршрутов.

Расписание разводки главных мостов на ближайшие ночи следующее:

  • С 1 по 2 декабря — Троицкий: 01:20–04:50, Благовещенский: 01:25–05:00, Тучков: 02:00–04:55
  • Со 2 на 3 декабря — Володарский: 02:00–05:30, Большеохтинский: 02:00–05:00, Благовещенский: 01:25–05:00, Тучков: 02:00–04:55
  • С 3 на 4 декабря — Володарский: 02:00–05:30, Большеохтинский: 02:00–05:00, Благовещенский: 01:25–05:00, Биржевой: 02:00–04:55
  • С 4 на 5 декабря — Троицкий: 01:20–04:50, Благовещенский: 01:25–05:00, Биржевой: 02:00–04:55
  • С 5 на 6 декабря — Троицкий: 01:20–04:50

Ранее стало известно, что за период навигации подъемные конструкции в городе были разведены более 2 тысяч раз.

Юлия Аликова
