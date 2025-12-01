Опасные приложения: в Петербурге фальшивые сервисы для отслеживания дорожных камер заражают телефоны троянами

В Северной столице и Ленинградской области зафиксированы попытки распространения вредоносных программ, замаскированных под сервисы для отслеживания местоположения дорожных камер. Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вредоносные приложения распространяются через нелегальные интернет-ресурсы и анонимные каналы.
После установки такого приложения на устройство, оно способно получить доступ к сообщениям, уведомлениям, а также к банковской информации пользователя. Мошенники используют подобный способ, чтобы незаконно получить контроль над конфиденциальными данными.
Это создает угрозу финансовой безопасности владельцев устройств.
Жителям Петербурга рекомендовано устанавливать программы только из официальных магазинов. Советуются также тщательная проверка информации о разработчике и изучение отзывов других пользователей.
Кроме того, рекомендуется внимательно относиться к запрашиваемым разрешениям и не давать приложению полномочий на доступ к сообщениям, контактам и функциям управления устройством.
Если вредоносная программа уже успела появиться на смартфоне, советуют отключить подключение к интернету, удалить подозрительное приложение, немедленно заблокировать банковскую карту, а также обратиться в банк для мониторинга операций или возврата денежных средств.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новый прием: они блокируют устройства марки Apple, чтобы требовать выкуп.