Взрослые по принуждению: в России хотят эмансипировать агрессивных подростков

Рыбальченко предложил рассматривать возможность принудительной эмансипации, если подросток не поддаётся воспитательным мерам.

Вопрос о том, чтобы предоставлять полную гражданскую правоспособность агрессивным подросткам, регулярно совершающим преступления, поднял председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам демографии, защиты семьи и традиций Сергей Рыбальченко. Он высказался об этом в интервью ТАСС.

Он считает, что такие несовершеннолетние должны нести ответственность как взрослые через принудительную эмансипацию.

«Я считаю, целесообразно рассмотреть вопрос о принудительной эмансипации после совершения определенного рода преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье человека, в частности.

Когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию, они уже должны отвечать не как дети, а как взрослые», — выразил свою позицию Рыбальченко.

На данный момент процедура признания подростка полностью правоспособным проходит только по доброй воле, чаще всего по заявлению самого несовершеннолетнего или его родителей.

Рыбальченко считает, что если попытки исправить поведение не дают результата, необходимо рассматривать возможность принудительного предоставления всех прав и обязанностей взрослого.

«Это, конечно, должно наступать не сразу, сначала надо дать человеку возможность задуматься», — уточнил председатель комиссии.

Согласно нормам Гражданского кодекса, подросток, достигший 16 лет, может получить полную гражданскую правоспособность, если официально работает по трудовому договору или занимается собственной предпринимательской деятельностью.

Такое решение принимают органы опеки с согласия родителей. Если согласия нет — вопрос решается в суде.

Вступившие в брак до 18 лет также получают все права и обязанности взрослых, регулируемые законом. Таким образом, эмансипация несовершеннолетних возможна и по другим основаниям, связанным с самостоятельной жизнью.

Поводом для новых обсуждений стали недавние трагические события, получившие широкий резонанс. 13-летняя девочка в Петербурге совершила убийство своей матери в Красногвардейском районе.