Прагматика Петра I: кирхи и костёлы в Петербурге как условие для жизни иностранных специалистов

Многоконфессиональность Петербурга была сознательной политикой, отражавшей его статус «окна в Европу».
Приглашая иностранных специалистов — корабелов, инженеров, врачей — Пётр должен был создать для них приемлемые условия жизни, включая свободу вероисповедания.
Уже в 1704 году, всего через год после основания города, появляется первая лютеранская кирха св. Петра.
Архитектура иноверческих храмов стала важной частью городского ландшафта. Их расположение вдоль Невского проспекта — главной городской магистрали — демонстрировало принцип веротерпимости.
При этом православные храмы сохраняли доминирующее положение, но их архитектура тоже менялась — появлялись элементы барокко, шпили, что сближало их облик с европейскими храмами.
Этот баланс между традицией и новаторством стал отличительной чертой петербургской сакральной архитектуры.