На Площади Ленина улыбка стала платёжным средством: заработал первый биометрический терминал
На Площади Ленина улыбка стала платёжным средством: заработал первый биометрический терминал

Опубликовано: 5 декабря 2025 19:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Все станции планируется оснастить системой оплаты по биометрическим данным до конца 2025 года.

На станции метро «Площадь Ленина» впервые появился прибор для оплаты проезда с помощью биометрических данных, сообщает 78.ru.

Благодаря этому пассажиры теперь могут воспользоваться современным способом входа: достаточно посмотреть в камеру терминала, после чего разрешается проход. Зеленая лампа на устройстве подтверждает успешную оплату.

По словам руководителя Метрополитена Санкт-Петербурга Евгения Козина, до конца 2025 года на всех станциях городского метро планируется ввести возможность оплаты проезда с использованием биометрических технологий.

«Площадь Ленина» стала пятой станцией Петербурга, где установили такой терминал. В ходе испытаний специалисты уделяют особое внимание тому, насколько быстро пассажиры могут пройти через турникет, используя этот способ.

Ранее «Городовой» писал, где в Петербурге найти самую красивую станцию метро.

Юлия Аликова
Город
