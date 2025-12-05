На Площади Ленина улыбка стала платёжным средством: заработал первый биометрический терминал

На станции метро «Площадь Ленина» впервые появился прибор для оплаты проезда с помощью биометрических данных, сообщает 78.ru.
Благодаря этому пассажиры теперь могут воспользоваться современным способом входа: достаточно посмотреть в камеру терминала, после чего разрешается проход. Зеленая лампа на устройстве подтверждает успешную оплату.
По словам руководителя Метрополитена Санкт-Петербурга Евгения Козина, до конца 2025 года на всех станциях городского метро планируется ввести возможность оплаты проезда с использованием биометрических технологий.
«Площадь Ленина» стала пятой станцией Петербурга, где установили такой терминал. В ходе испытаний специалисты уделяют особое внимание тому, насколько быстро пассажиры могут пройти через турникет, используя этот способ.
