Самая красивая станция метро в мире находится в Петербурге: где ее искать

Станция метро «Автово» в Санкт-Петербурге — это не просто транспортный узел, а настоящее произведение искусства, которое по праву называют одной из самых красивых станций метро в мире.

Ее история — это захватывающее повествование о творческих амбициях, архитектурных изысках и внезапных поворотах судьбы, связанных с громким указом о борьбе с излишествами.

Рождение шедевра: от мечты к реальности

«Автово» была открыта 15 ноября 1955 года в составе первой очереди Ленинградского метрополитена. Архитекторы станции, Е. Н. Левинсон и А. А. Грушке, задумали нечто грандиозное.

Довоенные проекты предполагали либо пилонное исполнение, либо колонны, полностью выполненные из хрусталя. Однако реальность внесла свои коррективы.

«Многие из них облицованы мрамором. Всё из-за того, что за 11 дней от открытия станции был издан знаменитый указ Хрущёва о запрете различных архитектурных излишеств», — объясняет история станции.

Этот указ, направленный на унификацию и удешевление строительства, едва не лишил «Автово» её уникального блеска. Тем не менее, даже в измененном виде, станция поражает своей красотой.

Греческий мотив: детали, создающие образ

Дизайн станции «Автово» действительно напоминает древнегреческий храм. На станции располагаются 46 колонн, из которых 30 облицованы благородным мрамором, придающим интерьеру торжественность.

Оставшиеся 16 колонн отделаны стеклом. В эпоху, когда освещение обеспечивалось лампами накаливания, эти стеклянные колонны создавали завораживающий эффект игры света, придавая пространству особую атмосферу.

Две квадратные колонны у входа на станцию служат своеобразной визитной карточкой. Изначальный проект предусматривал, что колонны будут светиться изнутри, но от этой идеи в итоге отказались, возможно, также под влиянием нового курса на скромность.

На стенах станции можно увидеть декоративные решётки, украшенные лавровыми венками, копьями, мечами и щитами — явные отсылки к античной эпохе и воинской доблести. Потолок украшают красивые люстры, добавляя изысканности.

В глухом торце станции находится мозаичное панно «Победа», символизирующее триумф и стойкость города.

На станции сохранился и старый информационный щит с надписью «Поезд следует до станции», напоминающий о первых годах работы метро.

Вестибюль — преддверие античности

Не менее впечатляющим является и вестибюль станции «Автово». Его архитектура также пропитана греческими мотивами. У купола красуется надпись:

«Слава в веках доблестным защитникам Ленинграда, в битвах отстоявшим город-герой».

На полу ярко выделяется изображение розы ветров, символизирующее навигацию и путь.

Несколько интересных фактов о станции «Автово»

«Автово» обладает и рядом уникальных характеристик:

Это единственная станция мелкого заложения из первой очереди метрополитена.

Её глубина составляет всего 12 метров.

За станцией находятся съезды к депо «Автово» и ремонтному депо «Дачное».

Ежедневный пассажиропоток станции составляет внушительные 41,5 тысячи человек.

«Автово» была конечной станцией на протяжении 21 года и 10 месяцев, что подчеркивает её стратегическое значение на ранних этапах развития метро.

В 2011 году станция «Автово» была признана объектом культурного наследия регионального значения, а в 2014 году английский журнал включил её в список 12 самых красивых станций метро в мире, подтверждая её статус настоящего подземного дворца.