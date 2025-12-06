Когда тыква становилась кладезем: история необычных засолок в Петербурге

История торговли соленьями в Петербурге XIX века — это не просто перечисление продуктов и цен. Это увлекательный рассказ о кулинарных пристрастиях горожан, предприимчивости торговцев и даже о вкусах царской семьи.

Благодаря “Альманаху Гастрономов” И.М. Радецкого, можно заглянуть в прошлое и узнать, чем лакомились петербуржцы.

“Зелёный торг” и его богатства

В середине XIX века, как описывает Альманах Гастрономов (1853 г.), “зелёный торг” в Петербурге предлагал широкий ассортимент овощной консервации. Стоимость продуктов варьировалась в зависимости от вида и качества.

Солёные бобы стоили от 7 до 10 копеек за фунт, а квашеные бураки продавались по 5-10 копеек за десяток. Горох в стручках, солёный, обходился от 15 до 30 копеек за фунт.

Особое место занимали солёные грибы. Их, преимущественно привезённые из разных губерний, можно было приобрести “в торговые дни на Щукином дворе”.

Цена зависела от размера: мелкие грибы стоили 15-20 копеек за фунт, а крупные — 7-15 копеек.

Капуста: от простого фунта до изысканного салата

Квашеная капуста была доступна в различных формах. Кочаны продавались в зелёных и мелочных лавках по 5-10 копеек за штуку. Рубленая капуста стоила значительно дешевле: от 1 до 3 копеек за фунт или от 25 до 45 копеек за ведро.

Для гурманов предлагалась капуста, квашеная “с разными фруктами и специями на салат”, по цене от 5 до 20 копеек за фунт. Такой деликатес можно было найти в специализированных овощно-фруктовых лавках.

Необычные соления и их создатели

Обычные солёные или квашеные огурцы продавались по весьма умеренной цене — от 50 копеек за сотню. Однако существовали и более изысканные варианты.

“Огурцы в тыкве соленые и разных особых солений, приготовляются в лучших овощно-фруктовых лавках”, — отмечал Радецкий.

Такие деликатесы, как, например, у купца Бабикова, стоили не дороже 3 рублей. Это за целую тыкву с огурцами.

Среди других популярных солений были солёные сливы местного производства (17-20 копеек за фунт) и мочёные яблоки (30-50 копеек за десяток). Даже солёные помидоры находили своего покупателя — 5-8 копеек за штуку.

“Зелённые лавки”: сердце зимней торговли

И.М. Радецкий в своем “Альманахе гастрономов” 1855 года подчеркивал важность “зеленных лавок”.

“Хотя в зеленных лавках продажа производится круглый год, но настоящая торговля длится 7-мь месяцев с октября по май”, — писал он.

Покупать здесь было выгоднее, чем в других местах, поскольку “зеленными лавками припасы свежие и соленые запасаются на зиму в больших количествах и тщательно сберегаются”.

Добросовестные торговцы и их рекомендации

Радецкий не только описывал ассортимент, но и рекомендовал покупателям “добросовестных торговцев в столице”. Особо отмечались приказчики овощно-фруктовой лавки купца Петра Александровича Стречкова, находящейся на Невском проспекте.

Они “усердным трудом и совершенными знаниями торговли заслужили доверенность покупателей”.

“Братья Зайцевы”: мастера “чуда засолки”

Особой популярностью пользовались “соленые огурцы в тыкве”. В Петербурге известной фирмой, занимавшейся этим “чудом засолки”, была “Братья Зайцевы”. Их объявления в периодике того времени пестрели предложениями:

“ИСКОНИ знаменитые соления, маринаты и консервы. Специально приготовленные лучшего качества огурцы в тыквах, арбузах и бутылях…”.

Главный магазин “Торгового Дома «Братьев Зайцевых»” находился на видном месте — на углу Невского и Садовой улицы. Жителям столицы “очень нравились” продаваемые в их лавках “соления и маринаты”.

Императорский вкус и осенние ярмарки

Со временем торговля соленьями вышла на новый уровень, демонстрируясь на осенних выставках-ярмарках продуктов плодоводства и огородничества.

С 1865 года эти мероприятия, проводившиеся в Михайловском манеже, привлекали внимание членов Императорской фамилии. В 1892 году ярмарку посетили император Александр III с супругой, а также чета Ольденбургских.

Высочайшие гости принимали от экспонентов различные произведения, среди которых были и “тыквы с солеными огурцами” от братьев Зайцевых, и “консервы грибов и овощей” от братьев Вихоревых и А.Н. Бурова.

Садоводы-огородники и их достижения

Помимо купцов, в торговле соленьями преуспевали и известные садоводы-огородники, такие как Ефим Андреевич Грачёв и Абрам Михайлович Ушаков. Они не только выращивали, но и “умели их сохранять и делать из них «заготовки»”.

Их произведения на выставках всегда удостаивались наград.

Даже писатель-сатирик Н.А. Лейкин, будучи любителем садоводства, успешно экспонировал на выставках выращенные им овощи и “заготовки из них”, особенно преуспев “в засолке огурцов и томатов”.

Выставки-ярмарки, организуемые Императорским Российским обществом садоводов, продолжались до 1914 года, демонстрируя разнообразие и высокое качество петербургской плодоовощной продукции, частью которой были и традиционные, любимые горожанами соленья.