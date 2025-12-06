Кукловод квартирной аферы вокруг Ларисы Долиной затаился за границей

На данный момент к уголовной ответственности привлечены только непосредственные исполнители.

Мужчина, руководивший обманной схемой, жертвой которой стала народная артистка Лариса Долина, в настоящее время находится за границей.

Вопрос об экстрадиции главного подозреваемого изучается правоохранительными органами, сообщает Рен-ТВ.

Ранее Балашихинский городской суд вынес приговор четырём участникам преступной группы, непосредственно причастным к махинациям. Им были назначены сроки от четырёх до семи лет в исправительных учреждениях.

К ответственным исполнителям отнесли курьеров, осуществлявших приём и обналичивание средств.

С апреля по июль 2024 года злоумышленники, выдавая себя за представителей различных государственных структур, убедили певицу поучаствовать в некой «специальной операции».

В результате Долина перевела на указанные злоумышленниками счета 175 миллионов рублей.

Кроме того, по их указанию, она согласилась реализовать свою квартиру в одном из престижных районов Москвы.

Квартира, стоимость которой на рынке превышала 138 миллионов, была продана за 112 миллионов рублей. Купила её предприниматель Полина Лурье, позже пояснившая на допросе, что приобрела жильё добросовестно.

По её словам, она самостоятельно нашла объявление о продаже после развода, а риелтор отказался предоставлять справки из диспансера, отметив:

«Это глупость — требовать такие документы у народной артистки».

В дальнейшем суд удовлетворил иск Долиной и вернул ей квартиру, в результате чего у Лурье остались утрата жилья и потеря 112 миллионов рублей, выплаченных по договору. Теперь пострадавшей стороной оказалась предпринимательница.

В организации аферы участвовали так называемых «дропы» — люди, занимающиеся приёмом и передачей денег преступникам. Основной координатор до сих пор разыскивается.

Таким образом, к уголовной ответственности пока привлечены только непосредственные исполнители преступления.

Ранее предпринимательница Лурье отказалась от предложения заключить мировое соглашение, поступившего ей со стороны Ларисы Долиной. Обсуждение этого вопроса проходило в суде.