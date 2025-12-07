Городовой / Общество / Ностальгический рейтинг: топ-9 советских конфет, от лучших к самым несъедобным
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Общество

Опубликовано: 7 декабря 2025 00:00
Фото: Городовой.ру

Что прятали на дно кулька со сладким подарком, а за чем устраивали настоящую охоту? Вспоминаем легендарные советские конфеты — от самых желанных до тех, что вызывали разочарование.

Новогодние праздники у многих ассоциируются с бумажным кулёком, в котором каждый искал свою любимую конфету. Эта традиция жива и сегодня. В Сети собрали ретро-рейтинг, основанный на воспоминаниях поколения, чьё детство прошло в СССР.

Фавориты праздника

«Мишка на Севере» (9/10). Шоколадно-вафельный король новогодних кульков. Интересно, что в 80-е конфету в шутку называли «Мишка в Рейкьявике» — по аналогии со встречей Горбачёва и Рейгана.

«Белочка» (8/10). Вкус, который до сих пор возвращает к бабушкиному серванту с парадной вазой для гостей. В основе — мелко порубленный фундук.

«Кара-кум» (7/10). Пралине с орехово-вафельной крошкой, названное в честь туркменской пустыни в рамках «дружбы народов».

Середнячки с историей

«Ну-ка, отними!» (6/10). Бренд с дореволюционными корнями и культовой этикеткой с девочкой, дразнящей собачку.

«Красная шапочка» (5/10). По легенде, родилась из-за дефицита миндаля для «Мишки». Дорогой орех заменили арахисом, но конфета всё равно полюбилась.

Аутсайдеры новогоднего стола

  • «Ласточка» (4/10). Помадка с цитрусовым привкусом на фабрике «Рот Фронт». Простая и знакомая.
  • «Радий» (3/10). Пугающее сейчас название должно было популяризировать научное открытие. Химия тогда не вызывала страха.
  • Ириска «Золотой ключик» (2/10). Грозный враг детских зубов и пломб. После неё почти так же опасен был только ирис «Кис-кис».
  • «Раковые шейки» (1/10). Главная загадка и частый гость на дне кулька. Карамель с шоколадной начинкой так и не смогла конкурировать по популярности с настоящим деликатесом.

У каждого в этом рейтинге найдётся своя несправедливо оценённая конфета — та, которую обожали, несмотря на низкий балл, или, наоборот, не понимали всеобщего восторга. Это и есть главная магия сладкой ностальгии.

Игорь Мустафин
