8,3 миллиона за все: сколько стоят квартиры петербуржцев для ВСМ и почему горожане с этим не согласны

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой набирает обороты, но для некоторых горожан этот прогресс обернулся борьбой за свои права.

Сейчас РЖД активно занимается изъятием земель, а жителей, не согласных с предложенной ценой за квартиры, пытаются выселить через суд.

Ошибка в 7,8 м²: Оценка, вызывающая вопросы

С такой ситуацией столкнулась владелица жилья на Фарфоровском посту. Квартира Татьяны, трехкомнатная площадью почти 60 квадратных метров, была оценена компанией «Мастеркад» всего в 7,9 миллиона рублей.

Дополнительно ей насчитали 465 тысяч рублей убытков, связанных с переездом и арендой, доведя общую сумму до 8,366 миллиона.

Однако, собственница обнаружила существенную неточность: в оценке указано отсутствие балкона или лоджии, тогда как квартира обладает просторной лоджией площадью 7,8 квадратных метра.

Татьяна справедливо предполагает, что оценка могла быть проведена заочно, что и привело к столь значительным расхождениям.

«Недоплата» и «дешевые аналоги»: Цена справедливости

Ситуация усугубляется тем, что предложенная «рыночная стоимость» оказалась ниже кадастровой, которая, по данным Росреестра, составляет 8,445 миллиона рублей.

Хозяйка квартиры также обратила внимание на то, что для расчета рыночной стоимости были выбраны самые дешевые квартиры-аналоги. Эти объекты, по ее словам, находились в другом районе и имели значительно большую площадь.

«Очевидно, чем больше общая площадь, тем ниже стоимость квадратного метра», — справедливо заметила петербурженка в беседе с "Фонтанкой", указывая на возможный умысел в занижении цены.

Примененный понижающий коэффициент, учитывающий разницу в стоимости квадратного метра между районами, также вызвал недоумение.

Татьяна привела данные, согласно которым средняя цена вторичного жилья во Фрунзенском районе составляет 206,5 тысяч рублей за квадратный метр, а в новостройках Петербурга — 304 тысячи.

Исходя из этих цифр, аналогичные объекты стоили бы от 13,7 до 20,2 миллиона рублей, что в разы больше предложенной суммы.

«Нет справедливости — есть юристы»: Народное мнение

Ситуация вызвала бурное обсуждение среди горожан, которые выражают свою позицию в комментариях.

«Нет никакой справедливости… есть юристы и адвокаты с обоих сторон… справедливость — это у кого юрист сильнее», — считают многие, подчеркивая, что в подобных спорах исход часто решается не объективной оценкой, а силой юридической защиты.

Звучат предложения о необходимости справедливых выплат, которые бы не только покрывали кадастровую и рыночную стоимость, но и учитывали коэффициенты за неудобства и возможность переезда в более комфортное жилье.

«Надо предлагать адекватные деньги, не по кадастру, и не по оценке, а по потребительским параметрам с коэффициентом 1.2-1.5. И все, все с радостью отдадут свое так себе жилье за возможность переехать в комфорт-класс в удобном месте», — считают активные участники обсуждения.

«Просто законодательно должны быть другие расценки в случае отчуждения имущества, земель и т.п. на гос.нужды», — настаивают горожане.

Идея заключается в том, чтобы «расценки должны быть такими, чтобы люди мечтали попасть под отчуждение».

Предлагается модель, где взамен квартиры предоставляется равноценное жилье в том же районе, плюс компенсация за качественный ремонт, аренду и дополнительные хлопоты.