«Заводская бытовуха» и «тоска понедельника»: 10 районов Петербурга, где реальность прозаичнее Довлатова

В Петербурге часто говорят: «важно не место жительства, а внутреннее состояние». Но по словам исследователей городской жизни, реальность куда приземленнее — материальное положение и инфраструктура сильно влияют на качество жизни.

Районы с разных концов города показывают контрасты, которые определяют, как человек воспринимает Северную столицу.

Вот обзор 10 районов, где бедность ощущается особенно остро — не только по доходам, но и по духу пространства.

Кировский район — «большая коммуналка» с запахом прошлого

Здесь царит индустриальная аура: запах заводов и массовых жилых массивов, которые, по отзывам местных, напоминают «гигантскую коммуналку, где все друг друга знают, но терпят».

В «сердце» района — станции Автово и Нарвская, где «панельки облупились, но люди держатся». Зарплаты невысокие, основной труд — физический.

Калининский район — городская окраина с ощущением затерянности

Характерный «спальный район» с высотками, отрезанными от центра.

«Город заканчивается, а тоска начинается» — так говорят местные.

Удаленность от центра и ограниченная инфраструктура создают замкнутый круг без больших перспектив. До метро — длинная дорога, а ощущение города — почти пустое.

Невский район — промышленный рубеж и бетонные джунгли

Соседство с заводскими районами плюс большие шоссе — формула Невского района.

Аналитики подчеркивают структурную бедность — разваленные школы, устаревшая инфраструктура, занятость в низкооплачиваемых сферах вроде складов и такси.

«Это скорее город-сосед, чем часть Питера», — замечают градостроители.

Красногвардейский район — иллюзия деревни в городе

Район, где «время забыло свернуть» — смесь старых гаражей, ларьков и ветхих домов.

«Средняя зарплата здесь ниже, чем на многих окраинах Петербурга», — подтверждают социологи.

Транспорт и общий ремонт оставляют желать лучшего.

Колпино — маленький город внутри Петербурга с большими проблемами

Технически это часть мегаполиса, но ощущается отдельным городком с «своими электричеством и больницей».

Здесь все дешевле — от аренды до питания, но и экономика сильно уступает другим районам. Местные живут с ощущением провинциальной изолированности.

Купчино — микромир провинциальной бедности

Район вызывает споры: «культурная глушь» или «точка роста лучших людей Петербурга» — спорят жители и эксперты.

Бедность здесь проявляется в низких доходах, типичных панельных домах и бесконечных супермаркетах с бюджетными товарами. Купчино — с легкой ностальгией по 90-м.

Мурино и Девяткино — город-лотерея, где чаще выпадает «проигрыш»

Хотя формально не в Петербурге, эти пригороды воспринимаются как часть агломерации с многочисленными «новостроечными капканами».

Студии с совмещенными кухнями и душами, ипотека на десятки лет, ежедневные пробки — затяжное чувство «гипотеки-по-бедности».

Ломоносов и Петергоф — прекрасное обрамление нищеты

У туристов — жемчужины культуры и истории, у жителей — бедность и дефицит работы вне сезона.

Молодежь мечтает уехать, бабушки торгуют у станций.

«Живешь в музее, где нельзя ни тронуть ничего», — говорят местные с оттенком горечи.

Южно-Приморский район — бетонный капкан и безысходность

Задача района — вместить как можно больше жителей на меньшей площади. Это бетонные коробки без уюта, где детские площадки скудны, а транспорт ходит с большим интервалом.

Деньги здесь не главная проблема — главенствует ощущение пустоты.

Зеленый пояс — между природой и бедностью

Металлострой, Шушары, Ульянка — это уже не сельское поселение, а пригородные районы, куда перебираются те, кто вынужден выбирать дешевое жилье.

До города — электричка, до комфортной жизни — уже другой вопрос. Для жителей это мягкий, но суровый дауншифтинг.

Таблица районов с основными характеристиками