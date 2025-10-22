Городовой / Город / «Заводская бытовуха» и «тоска понедельника»: 10 районов Петербурга, где реальность прозаичнее Довлатова
«Заводская бытовуха» и «тоска понедельника»: 10 районов Петербурга, где реальность прозаичнее Довлатова

Опубликовано: 22 октября 2025 19:30
Петербург
«Заводская бытовуха» и «тоска понедельника»: 10 районов Петербурга, где реальность прозаичнее Довлатова
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Контрасты петербургской жизни.

В Петербурге часто говорят: «важно не место жительства, а внутреннее состояние». Но по словам исследователей городской жизни, реальность куда приземленнее — материальное положение и инфраструктура сильно влияют на качество жизни.

Районы с разных концов города показывают контрасты, которые определяют, как человек воспринимает Северную столицу.

Вот обзор 10 районов, где бедность ощущается особенно остро — не только по доходам, но и по духу пространства.

Кировский район — «большая коммуналка» с запахом прошлого

Здесь царит индустриальная аура: запах заводов и массовых жилых массивов, которые, по отзывам местных, напоминают «гигантскую коммуналку, где все друг друга знают, но терпят».

В «сердце» района — станции Автово и Нарвская, где «панельки облупились, но люди держатся». Зарплаты невысокие, основной труд — физический.

Калининский район — городская окраина с ощущением затерянности

Характерный «спальный район» с высотками, отрезанными от центра.

«Город заканчивается, а тоска начинается» — так говорят местные.

Удаленность от центра и ограниченная инфраструктура создают замкнутый круг без больших перспектив. До метро — длинная дорога, а ощущение города — почти пустое.

Невский район — промышленный рубеж и бетонные джунгли

Соседство с заводскими районами плюс большие шоссе — формула Невского района.

Аналитики подчеркивают структурную бедность — разваленные школы, устаревшая инфраструктура, занятость в низкооплачиваемых сферах вроде складов и такси.

«Это скорее город-сосед, чем часть Питера», — замечают градостроители.

Красногвардейский район — иллюзия деревни в городе

Район, где «время забыло свернуть» — смесь старых гаражей, ларьков и ветхих домов.

«Средняя зарплата здесь ниже, чем на многих окраинах Петербурга», — подтверждают социологи.

Транспорт и общий ремонт оставляют желать лучшего.

Колпино — маленький город внутри Петербурга с большими проблемами

Технически это часть мегаполиса, но ощущается отдельным городком с «своими электричеством и больницей».

Здесь все дешевле — от аренды до питания, но и экономика сильно уступает другим районам. Местные живут с ощущением провинциальной изолированности.

Купчино — микромир провинциальной бедности

Район вызывает споры: «культурная глушь» или «точка роста лучших людей Петербурга» — спорят жители и эксперты.

Бедность здесь проявляется в низких доходах, типичных панельных домах и бесконечных супермаркетах с бюджетными товарами. Купчино — с легкой ностальгией по 90-м.

Мурино и Девяткино — город-лотерея, где чаще выпадает «проигрыш»

Хотя формально не в Петербурге, эти пригороды воспринимаются как часть агломерации с многочисленными «новостроечными капканами».

Студии с совмещенными кухнями и душами, ипотека на десятки лет, ежедневные пробки — затяжное чувство «гипотеки-по-бедности».

Ломоносов и Петергоф — прекрасное обрамление нищеты

У туристов — жемчужины культуры и истории, у жителей — бедность и дефицит работы вне сезона.

Молодежь мечтает уехать, бабушки торгуют у станций.

«Живешь в музее, где нельзя ни тронуть ничего», — говорят местные с оттенком горечи.

Южно-Приморский район — бетонный капкан и безысходность

Задача района — вместить как можно больше жителей на меньшей площади. Это бетонные коробки без уюта, где детские площадки скудны, а транспорт ходит с большим интервалом.

Деньги здесь не главная проблема — главенствует ощущение пустоты.

Зеленый пояс — между природой и бедностью

Металлострой, Шушары, Ульянка — это уже не сельское поселение, а пригородные районы, куда перебираются те, кто вынужден выбирать дешевое жилье.

До города — электричка, до комфортной жизни — уже другой вопрос. Для жителей это мягкий, но суровый дауншифтинг.

Таблица районов с основными характеристиками

Район Ключевые черты Основные проблемы Тип жилья Примерная зарплата (руб.)
Кировский Индустриальный, советская атмосфера Низкие доходы, панельки Панельные дома низкая
Калининский Отдалённый спальный район Плохой транспорт, инфраструктура Многоэтажки ниже среднего
Невский Промзона, транспортная развязка Плохие школы, труд на складах Бетонные дома низкая
Красногвардейский Смесь гаражей и ветхих построек Низкие доходы, плохое обслуживание Кирпичные дома низкая
Колпино Маленький город в городе Экономическая изоляция Разнообразный низкая
Купчино Микрорайон с ностальгией 90-х Низкие зарплаты, монотонность Панельные дома низкая
Мурино, Девяткино Пригороды, новостройки Долгая ипотека, пробки Новостройки низкая
Ломоносов, Петергоф Исторические города, сезонная работа Безработица, слабая инфраструктура Частные дома, поселки низкая
Южно-Приморский Дешевая застройка, мало комфорта Транспортные проблемы, бетон Бетонные дома низкая
Зелёный пояс Пригороды с ограниченной инфраструктурой Отсутствие магазинов, медпомощи Дачные домики низкая
Автор:
Ксения Пронина
Город
