«Заводская бытовуха» и «тоска понедельника»: 10 районов Петербурга, где реальность прозаичнее Довлатова

В Петербурге часто говорят: «важно не место жительства, а внутреннее состояние». Но по словам исследователей городской жизни, реальность куда приземленнее — материальное положение и инфраструктура сильно влияют на качество жизни.
Районы с разных концов города показывают контрасты, которые определяют, как человек воспринимает Северную столицу.
Вот обзор 10 районов, где бедность ощущается особенно остро — не только по доходам, но и по духу пространства.
Кировский район — «большая коммуналка» с запахом прошлого
Здесь царит индустриальная аура: запах заводов и массовых жилых массивов, которые, по отзывам местных, напоминают «гигантскую коммуналку, где все друг друга знают, но терпят».
В «сердце» района — станции Автово и Нарвская, где «панельки облупились, но люди держатся». Зарплаты невысокие, основной труд — физический.
Калининский район — городская окраина с ощущением затерянности
Характерный «спальный район» с высотками, отрезанными от центра.
«Город заканчивается, а тоска начинается» — так говорят местные.
Удаленность от центра и ограниченная инфраструктура создают замкнутый круг без больших перспектив. До метро — длинная дорога, а ощущение города — почти пустое.
Невский район — промышленный рубеж и бетонные джунгли
Соседство с заводскими районами плюс большие шоссе — формула Невского района.
Аналитики подчеркивают структурную бедность — разваленные школы, устаревшая инфраструктура, занятость в низкооплачиваемых сферах вроде складов и такси.
«Это скорее город-сосед, чем часть Питера», — замечают градостроители.
Красногвардейский район — иллюзия деревни в городе
Район, где «время забыло свернуть» — смесь старых гаражей, ларьков и ветхих домов.
«Средняя зарплата здесь ниже, чем на многих окраинах Петербурга», — подтверждают социологи.
Транспорт и общий ремонт оставляют желать лучшего.
Колпино — маленький город внутри Петербурга с большими проблемами
Технически это часть мегаполиса, но ощущается отдельным городком с «своими электричеством и больницей».
Здесь все дешевле — от аренды до питания, но и экономика сильно уступает другим районам. Местные живут с ощущением провинциальной изолированности.
Купчино — микромир провинциальной бедности
Район вызывает споры: «культурная глушь» или «точка роста лучших людей Петербурга» — спорят жители и эксперты.
Бедность здесь проявляется в низких доходах, типичных панельных домах и бесконечных супермаркетах с бюджетными товарами. Купчино — с легкой ностальгией по 90-м.
Мурино и Девяткино — город-лотерея, где чаще выпадает «проигрыш»
Хотя формально не в Петербурге, эти пригороды воспринимаются как часть агломерации с многочисленными «новостроечными капканами».
Студии с совмещенными кухнями и душами, ипотека на десятки лет, ежедневные пробки — затяжное чувство «гипотеки-по-бедности».
Ломоносов и Петергоф — прекрасное обрамление нищеты
У туристов — жемчужины культуры и истории, у жителей — бедность и дефицит работы вне сезона.
Молодежь мечтает уехать, бабушки торгуют у станций.
«Живешь в музее, где нельзя ни тронуть ничего», — говорят местные с оттенком горечи.
Южно-Приморский район — бетонный капкан и безысходность
Задача района — вместить как можно больше жителей на меньшей площади. Это бетонные коробки без уюта, где детские площадки скудны, а транспорт ходит с большим интервалом.
Деньги здесь не главная проблема — главенствует ощущение пустоты.
Зеленый пояс — между природой и бедностью
Металлострой, Шушары, Ульянка — это уже не сельское поселение, а пригородные районы, куда перебираются те, кто вынужден выбирать дешевое жилье.
До города — электричка, до комфортной жизни — уже другой вопрос. Для жителей это мягкий, но суровый дауншифтинг.
Таблица районов с основными характеристиками
|Район
|Ключевые черты
|Основные проблемы
|Тип жилья
|Примерная зарплата (руб.)
|Кировский
|Индустриальный, советская атмосфера
|Низкие доходы, панельки
|Панельные дома
|низкая
|Калининский
|Отдалённый спальный район
|Плохой транспорт, инфраструктура
|Многоэтажки
|ниже среднего
|Невский
|Промзона, транспортная развязка
|Плохие школы, труд на складах
|Бетонные дома
|низкая
|Красногвардейский
|Смесь гаражей и ветхих построек
|Низкие доходы, плохое обслуживание
|Кирпичные дома
|низкая
|Колпино
|Маленький город в городе
|Экономическая изоляция
|Разнообразный
|низкая
|Купчино
|Микрорайон с ностальгией 90-х
|Низкие зарплаты, монотонность
|Панельные дома
|низкая
|Мурино, Девяткино
|Пригороды, новостройки
|Долгая ипотека, пробки
|Новостройки
|низкая
|Ломоносов, Петергоф
|Исторические города, сезонная работа
|Безработица, слабая инфраструктура
|Частные дома, поселки
|низкая
|Южно-Приморский
|Дешевая застройка, мало комфорта
|Транспортные проблемы, бетон
|Бетонные дома
|низкая
|Зелёный пояс
|Пригороды с ограниченной инфраструктурой
|Отсутствие магазинов, медпомощи
|Дачные домики
|низкая