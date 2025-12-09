Городовой / Город / В тихом Таможенном переулке Петербурга корпус Кунсткамеры вернут к жизни
В тихом Таможенном переулке Петербурга корпус Кунсткамеры вернут к жизни

Опубликовано: 9 декабря 2025 07:24
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Музей планирует восстановить проведение кинофестиваля антропологических фильмов.

Кунсткамера имени Петра Великого, находящаяся под управлением Российской академии наук, ежегодно принимает свыше 700 тысяч человек.

Об этом рассказал директор музея Андрей Головнёв в интервью «Интерфаксу», уточнив, что в обычные месяцы учреждение посещают от 50 до 70 тысяч гостей, а в период повышенного интереса — более 100 тысяч.

"Таким образом, реальное число ежегодных посетителей втрое превышает возможности исторического здания, рассчитанного всего на 200 тысяч человек в год", — отметил он.

Во второй половине следующего года в здании музея планируют начать масштабный ремонт, который займёт два года.

Будут осуществляться как реставрационные работы в флигеле, выходящем на Таможенный переулок, так и создание новых экспозиций на втором и третьем этажах, которые долгое время оставались неиспользуемыми.

На обновлённых площадях появится кинозал, где возобновят антропологический кинофестиваль. Головнёв подчеркнул:

"Это будет новая жизнь старой Кунсткамеры. С этим проектом нам помогает Министерство науки и высшего образования РФ".

В рамках грядущих изменений в музее подготовят тринадцать новых экспозиций. Семь из них разработают в первую очередь — к ним относятся тематические залы Японии, Китая, Кореи, Океании, Африки и Америки, а также вновь откроется экспозиция, посвящённая происхождению человека.

Научные отделы музея уже приступили к разработке концепций для этих залов. После утверждения идей в середине 2026 года проекты передадут дизайн-группам, чтобы к окончанию ремонта начать реализацию новых экспозиций.

Часть наиболее знаковых экспонатов переместят в обновлённые залы. Среди них — большой демон Ракшас и вьетнамское божество охоты, которые сейчас украшают вход со стороны Невы и встречают всех посетителей музея.

Ранее сообщалось, что новое фондохранилище Кунсткамеры откроется в Санкт-Петербурге в 2026 году. Это нововведение также должно поспособствовать сохранности и доступности хранящихся в музее коллекций.

Автор:
Юлия Аликова
