В тихом Таможенном переулке Петербурга корпус Кунсткамеры вернут к жизни

Кунсткамера имени Петра Великого, находящаяся под управлением Российской академии наук, ежегодно принимает свыше 700 тысяч человек.

Об этом рассказал директор музея Андрей Головнёв в интервью «Интерфаксу», уточнив, что в обычные месяцы учреждение посещают от 50 до 70 тысяч гостей, а в период повышенного интереса — более 100 тысяч.

"Таким образом, реальное число ежегодных посетителей втрое превышает возможности исторического здания, рассчитанного всего на 200 тысяч человек в год", — отметил он.

Во второй половине следующего года в здании музея планируют начать масштабный ремонт, который займёт два года.

Будут осуществляться как реставрационные работы в флигеле, выходящем на Таможенный переулок, так и создание новых экспозиций на втором и третьем этажах, которые долгое время оставались неиспользуемыми.

На обновлённых площадях появится кинозал, где возобновят антропологический кинофестиваль. Головнёв подчеркнул:

"Это будет новая жизнь старой Кунсткамеры. С этим проектом нам помогает Министерство науки и высшего образования РФ".

В рамках грядущих изменений в музее подготовят тринадцать новых экспозиций. Семь из них разработают в первую очередь — к ним относятся тематические залы Японии, Китая, Кореи, Океании, Африки и Америки, а также вновь откроется экспозиция, посвящённая происхождению человека.

Научные отделы музея уже приступили к разработке концепций для этих залов. После утверждения идей в середине 2026 года проекты передадут дизайн-группам, чтобы к окончанию ремонта начать реализацию новых экспозиций.

Часть наиболее знаковых экспонатов переместят в обновлённые залы. Среди них — большой демон Ракшас и вьетнамское божество охоты, которые сейчас украшают вход со стороны Невы и встречают всех посетителей музея.

Ранее сообщалось, что новое фондохранилище Кунсткамеры откроется в Санкт-Петербурге в 2026 году. Это нововведение также должно поспособствовать сохранности и доступности хранящихся в музее коллекций.