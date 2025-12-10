Городовой / Город / Главная ёлка Кронштадта — не местная: её уже срубили в Ленобласти
Главная ёлка Кронштадта — не местная: её уже срубили в Ленобласти

Опубликовано: 10 декабря 2025 04:00
Global Look Press / Zamir Usmanov

В лесу обнаружено дерево весом 10 тонн, возраст которого оценивается примерно в 120 лет.

В Ленинградской области специалисты срубили ёлку, предназначенную для установки на главной площади Кронштадта во время новогодних праздников, сообщает 78.ru.

Высота этого дерева — 30 метров, а его масса составляет 10 тонн. Известно, что ёлка росла в местном лесу около 120 лет.

Следующим этапом станет подготовка и сруб ещё одной новогодней ели, которую украсят городскую площадь близ Зимнего дворца в Петербурге. Лесорубы планируют вывезти деревья из леса ночью, чтобы избежать затруднений на дорогах.

После транспортировки новогодних символов начнутся работы по их установке и украшению.

Ранее сообщалось, что подходящая ёлка для Дворцовой площади была обнаружена в лесном массиве неподалёку от Копорья.

Автор:
Юлия Аликова
Город
