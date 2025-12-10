Главная ёлка Кронштадта — не местная: её уже срубили в Ленобласти

В Ленинградской области специалисты срубили ёлку, предназначенную для установки на главной площади Кронштадта во время новогодних праздников, сообщает 78.ru.
Высота этого дерева — 30 метров, а его масса составляет 10 тонн. Известно, что ёлка росла в местном лесу около 120 лет.
Следующим этапом станет подготовка и сруб ещё одной новогодней ели, которую украсят городскую площадь близ Зимнего дворца в Петербурге. Лесорубы планируют вывезти деревья из леса ночью, чтобы избежать затруднений на дорогах.
После транспортировки новогодних символов начнутся работы по их установке и украшению.
Ранее сообщалось, что подходящая ёлка для Дворцовой площади была обнаружена в лесном массиве неподалёку от Копорья.