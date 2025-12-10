Пустеют школы: в Петербурге резко выросло число закрытых из‑за болезней классов

В Санкт-Петербурге временно прерваны занятия в 262 школьных классах и 27 детсадовских группах — такие меры связаны с ростом числа заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает 78.ru.
За последнюю неделю количество закрытых классов и групп выросло более чем втрое. В комитете по образованию города сообщили, что ранее на прошлой неделе обучение прекратили только в 85 классах и 6 группах.
По информации Роспотребнадзора, за семь дней уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился на 19,3%. Число случаев гриппа возросло в 1,7 раза по сравнению с предыдущей неделей.
Кроме того, отмечается прирост по коронавирусной инфекции — за неделю таких случаев стало больше на 13,7%.
Для предотвращения дальнейшего распространения заболеваний специалисты рекомендуют соблюдать основные меры безопасности.
Необходимо по возможности избегать многолюдных мест, ограничивать контакты при первых признаках недомогания, чаще проветривать помещения и обращать внимание на гигиену рук, используя мыло или антисептик.