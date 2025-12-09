«Растормошить себя в темный период года»: что делать, когда в Петербурге мрак и хочется спать все время

Северная столица, славящаяся своей величественной архитектурой и культурным наследием, имеет и обратную сторону — затяжные периоды недостатка солнечного света.

Когда за окном царит полумрак, а желание работать сменяется непреодолимой сонливостью, продуктивность резко падает.

На этот вызов психолог Андрей Зберовский предлагает комплексный подход, сочетающий физиологию, социальную активность и микро-движения.

Фундамент бодрости: восстановление ресурсов

Первый и самый очевидный шаг, по мнению Зберовского, направлен на восстановление базовых физиологических потребностей.

“Чтобы преодолеть желание спать, когда темный период года, желательно, во-первых, все-таки высыпаться, то есть раньше ложиться вечером”, — отмечает эксперт в беседе с «Городовой».

Организм требует достаточного времени для восстановления, и игнорирование этого простого правила лишь усугубляет проблему дневной сонливости.

Вторым важным элементом является физическая активность. Спорт — это не просто поддержание формы, это биохимическая поддержка:

“Желательно активизировать занятия спортом, потому что спорт позволяет вырабатывать гормоны активности, которые помогают продержаться”.

Эти гормоны служат естественным стимулятором, противостоящим вялости, нагоняемой пасмурным небом.

Смех как мобилизующий фактор: социальная терапия

Самым неожиданным и, по словам эксперта, весьма эффективным инструментом в борьбе с рабочей сонливостью является поддержание позитивного социального контакта.

“Если во время прямо работы тянет в сон и сложно сконцентрироваться, желательно быть на связи с какими-то своими веселыми друзьями”.

Речь идет не о пустой трате времени, а о целенаправленной “мобилизации организма на получение каких-то позитивных эмоций”.

Психолог предлагает регулярный обмен позитивным контентом:

“Можно обмениваться веселыми смс-переписками, какими-то, может быть, анекдотиками, шуточками, смешными видео”.

Хотя это, безусловно, “отвлекает от работы”, такой контакт, происходящий два-три раза в час, позволяет “быть в тонусе”. Эта постоянная “веселая диалоговая, позитивная, информационная” стимуляция помогает “растормошить себя в темный период года”.

Микро-движение: перезагрузка нервной системы

Эффективность коротких физических пауз недооценивается. Эксперт выделяет “микро-движение” как ключевой элемент борьбы с оцепенением. Даже пятиминутная прогулка действует как резкая “встряска для нервной системы”.

При этом даже кратковременное пребывание на улице имеет значение:

“Если есть возможность, выйди на свет, пусть даже пасмурный — он всё равно работает”.

Рассеянный свет, какой бы тусклый он ни был, лучше, чем полностью искусственное освещение в помещении.

Тепло и тело: ресурс против седативного фактора

Петербургская погода часто характеризуется “влажной прохладой”, которая сама по себе оказывает сильный седативный, то есть успокаивающий, эффект на организм.

В таких условиях забота о физическом комфорте становится не прихотью, а необходимостью.

“Тёплая одежда, шерстяные носки, плед — это не баловство, это способ вернуть телу ресурс”.

Создание тепла вокруг себя помогает телу не тратить энергию на обогрев, а направлять её на поддержание бодрости и концентрации.