Петербург встал на ручник: продажи новых легковушек просели почти на 17%

Эксперты считают, что снижение уровня продаж в основном обусловлено изменениями в кредитной политике.

В период с января по ноябрь текущего года количество проданных в Санкт-Петербурге новых легковых автомобилей сократилось на 16,9 процента по сравнению с аналогичным отрезком предыдущего года, сообщает «Ъ Северо-Запад».

За 11 месяцев 2025 года в городе приобрели 56,8 тысячи автомобилей, а год назад этот показатель составлял 68,1 тысячи машин. Снижение отмечено уже по итогам ноября, хотя в октябре наблюдался наибольший показатель с начала года.

В октябре в городе было реализовано 8,1 тысячи новых легковушек, однако в ноябре продажи снизились почти на четверть — на 23,9 процента в сравнении с предыдущим месяцем.

Специалисты считают, что причиной уменьшения спроса стали высокая стоимость кредитов и ужесточение подходов банков к заёмщикам с большой долговой нагрузкой.

Сохраняющаяся тенденция может повлиять и на итоги декабря.

Наибольшей популярностью у покупателей в ноябре пользовались следующие модели: Haval Jolion, Geely Monjaro, Haval M6, Tenet T4, Haval F7 и Tenet T7. Эксперты отмечают, что динамика спроса и в дальнейшем во многом будет зависеть от кредитной политики.

Ожидается, что если в 2026 году произойдет снижение ключевой ставки, восстановление покупательской активности может ускориться.

Среди факторов, поддерживающих рынок, аналитики выделяют участие государства в субсидировании автокредитов и продолжение подобных инициатив со стороны самих автоконцернов.

Ранее сообщалось, что за один месяц в Петербурге было продано почти восемь тысяч новых автомобилей.