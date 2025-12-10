С точностью до месяца: благоустройство корпусов Апраксина двора обещают закончить к июню 2027-го

ГАТИ выдала разрешение на проведение работ, направленных на сохранение зданий Апраксина двора. Согласно плану, благоустройство территории завершат к лету 2027 года. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы инспекции.
Организация, получившая ордер, займётся адаптацией для современных нужд строений номер 37 и 38, расположенных на улице Садовой, дома 28-30. Строительное оборудование и необходимые материалы разместят на площади Яблочная.
Специалисты приступят к реставрации фасадов, уделяя особое внимание сохранению исторического облика комплекса.
Проект предусматривает восстановление пассажа — это проход между зданиями, перекрытый сверху стеклянной кровлей-фонарём.
Помимо этого, на фасадах появятся навесы из металла, которые будут опираться на чугунные колонны. Эти решения помогут сохранить уникальную архитектурную атмосферу Апраксина двора.
Ранее сообщалось, что ряд объектов на территории Апраксина двора был выставлен на торги с беспрецедентной скидкой.