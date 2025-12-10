Детские идеи по‑взрослому: Петербург выделит рекордные 100 млн рублей на инициативы школьников

В Санкт-Петербурге стартовал этап выбора лучших ученических инициатив в рамках шестого сезона проекта «Твой Бюджет в школах».
Экспертная комиссия рассмотрит предложения школьников из 90 образовательных учреждений города. Всего 35 команд смогут реализовать собственные идеи и создать современные школьные пространства.
Городская администрация отмечает, что программа набирает популярность среди учеников. Участникам предоставляется возможность самостоятельно распределять средства и учиться принимать решения в сфере финансов.
«Проект "Твой Бюджет в школах" с каждым годом все более востребован юными петербуржцами. Он учит их брать на себя ответственность за финансовые решения, постигать основы бюджетного процесса.
Идеи ребят показывают широту интересов подрастающего поколения, желание служить обществу, родному городу и стране», — подчеркнул Александр Беглов.
В этом году общий объем финансирования на осуществление победивших школьных проектов достиг 100 миллионов рублей — это рекордная сумма за всю историю программы.
В числе нововведений сезона — особое внимание будет уделено историко-патриотическим проектам, для которых учредили отдельную номинацию.
Наибольшую сумму — до 3 миллионов рублей — смогут получить 30 победителей в основной категории, еще пять призеров специальной номинации получат поддержку в размере до 2 миллионов рублей.
