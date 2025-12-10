Городовой / Город / Кого сегодня разбирают в российских колледжах: список лидеров с неожиданным фаворитом
Опубликовано: 10 декабря 2025 01:30
студенты колледжа
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

По направлению «Сестринское дело» зарегистрировано наибольшее число зачисленных абитуриентов.

В текущем году число молодых людей, выбравших среднее профессиональное образование, приблизилось к 1,3 миллиона.

Как сообщили в Министерстве просвещения, наибольшую популярность у поступающих получили медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности, сообщает РИА Новости.

Самое большое количество новых студентов зачислено на специальность «Сестринское дело» — около 84,3 тысячи человек. Следом идёт направление, связанное с информационными системами и программированием, на которое принято 74,3 тысячи абитуриентов.

В пятёрку лидеров также вошли специальности «Лечебное дело» (37 тысяч), «Правоохранительная деятельность» (31 тысяча), а также «Туризм и гостеприимство» (29 тысяч).

Заметное число поступивших выбрало для себя такие профессии, как сварщик — 28 тысяч обучающихся, а также повар и кондитер — 26,4 тысячи человек.

«Преподавание в начальных классах» выбрали 26,3 тысячи первокурсников, а техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств — 25 тысяч студентов.

Количество бесплатных мест в колледжах и техникумах страны в 2025 году увеличилось на 68 000 и достигло 850 тысяч. Это позволило большему количеству молодых людей получить профессиональное образование без оплаты обучения.

Ранее стало известно, что на рынке труда наиболее популярные специальности — это повар, пекарь и кондитер.

Автор:
Юлия Аликова
Город
