Кого сегодня разбирают в российских колледжах: список лидеров с неожиданным фаворитом

В текущем году число молодых людей, выбравших среднее профессиональное образование, приблизилось к 1,3 миллиона.
Как сообщили в Министерстве просвещения, наибольшую популярность у поступающих получили медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности, сообщает РИА Новости.
Самое большое количество новых студентов зачислено на специальность «Сестринское дело» — около 84,3 тысячи человек. Следом идёт направление, связанное с информационными системами и программированием, на которое принято 74,3 тысячи абитуриентов.
В пятёрку лидеров также вошли специальности «Лечебное дело» (37 тысяч), «Правоохранительная деятельность» (31 тысяча), а также «Туризм и гостеприимство» (29 тысяч).
Заметное число поступивших выбрало для себя такие профессии, как сварщик — 28 тысяч обучающихся, а также повар и кондитер — 26,4 тысячи человек.
«Преподавание в начальных классах» выбрали 26,3 тысячи первокурсников, а техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств — 25 тысяч студентов.
Количество бесплатных мест в колледжах и техникумах страны в 2025 году увеличилось на 68 000 и достигло 850 тысяч. Это позволило большему количеству молодых людей получить профессиональное образование без оплаты обучения.
Ранее стало известно, что на рынке труда наиболее популярные специальности — это повар, пекарь и кондитер.