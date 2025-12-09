Мальдивский рай обернулся операцией: петербурженке после атаки акулы пересадили кожу

Происшествие произошло во время экскурсии, популярной среди туристов — участники плавали среди акул-нянек. Семья из Петербурга отправилась на купание с этими рыбами, когда случился несчастный случай, сообщает телеграм-канал shot.
Молодая женщина во время погружения не смогла выбраться из сильного течения и оказалась в месте, куда организаторы экскурсии подбрасывают рыбу, чтобы привлечь акул. Одна из акул восприняла девушку как добычу и укусила ее за палец.
Работники группы своевременно оказали ей первую помощь и доставили пострадавшую в медицинский пункт, после чего прямо оттуда её перевезли в больницу.
Медицинская помощь заняла несколько часов: докторам потребовалось пересаживать кожу. О серьёзности травмы свидетельствует тот факт, что необходимость хирургического вмешательства возникла сразу.
Ранее уже отмечались подобные происшествия на этом курорте — другая россиянка, находившаяся на отдыхе на Мальдивах, подверглась нападению акулы.
Пострадавшая, которой было 44 года, едва не лишилась конечности после нападения хищной рыбы. Несмотря на опасность, подобные экскурсии продолжают пользоваться спросом у путешественников.