Городовой / Город / Мальдивский рай обернулся операцией: петербурженке после атаки акулы пересадили кожу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зима ударит по кошельку: обновление гардероба жителям СЗФО обойдётся в среднем в 18 тысяч рублей Город
«Катали и на северных оленях»: самые необычные зимние развлечения в Петербурге 150 лет назад Город
Петербургский актёр Кирилл Ульянов вернул квартиру и машину: при чём тут Долина? Город
Печатали не деньги, а налоговые справки: в Петербурге накрыли ОПГ, сколотившую десятки миллионов на подделках Город
«Зимой она становилась прямо по-настоящему главной улицей»: забытые зимние забавы Петербурга XVIII–XIX веков Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Мальдивский рай обернулся операцией: петербурженке после атаки акулы пересадили кожу

Опубликовано: 9 декабря 2025 11:36
акула
Мальдивский рай обернулся операцией: петербурженке после атаки акулы пересадили кожу
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Во время отдыха на одном из мальдивских курортов на жительницу Санкт-Петербурга напала акула.

Происшествие произошло во время экскурсии, популярной среди туристов — участники плавали среди акул-нянек. Семья из Петербурга отправилась на купание с этими рыбами, когда случился несчастный случай, сообщает телеграм-канал shot.

Молодая женщина во время погружения не смогла выбраться из сильного течения и оказалась в месте, куда организаторы экскурсии подбрасывают рыбу, чтобы привлечь акул. Одна из акул восприняла девушку как добычу и укусила ее за палец.

Работники группы своевременно оказали ей первую помощь и доставили пострадавшую в медицинский пункт, после чего прямо оттуда её перевезли в больницу.

Медицинская помощь заняла несколько часов: докторам потребовалось пересаживать кожу. О серьёзности травмы свидетельствует тот факт, что необходимость хирургического вмешательства возникла сразу.

Ранее уже отмечались подобные происшествия на этом курорте — другая россиянка, находившаяся на отдыхе на Мальдивах, подверглась нападению акулы.

Пострадавшая, которой было 44 года, едва не лишилась конечности после нападения хищной рыбы. Несмотря на опасность, подобные экскурсии продолжают пользоваться спросом у путешественников.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью